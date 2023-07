Sony lanceert WF-1000XM5 noise cancelling oordopjes

De WF-1000XM5 zijn voorzien van geavanceerde technologie voor noise cancelling en geluidsweergave. Real-time audioprocessors en microfoons drijven de speciaal ontworpen driver-unit Dynamic Driver X aan, voor een breed frequentiebereik, diepe bas en heldere zang. De WF-1000XM5 heeft nu drie microfoons op elk oordopje, waaronder twee feedback microfoons, die de lage-frequentie noise cancelling verbeteren. Hierdoor wordt omgevingsgeluid nog nauwkeuriger wordt opgevangen en onderdrukt.

De Integrated Processor V2 is nieuw ontwikkeld en benut het potentieel van de HD Noise Cancelling Processor QN2e. De unieke combinatie van de technologieën bestuurt de zes microfoons, verspreid over beide oren, om noise cancelling kwaliteit te leveren die kan worden aangepast en gepersonaliseerd om de beste geluidsprestaties in jouw omgeving te leveren. Door de HD Noise Cancelling Processor QN2e en Integrated Processor V2 te combineren, bevat de WF-1000XM5 nauwkeurige 24-bit audioverwerking en hoogwaardige analoge versterking. De Noise Isolation Earbud Tips voorzien van een uniek polyurethaanschuimmateriaal dat ruis in het hoge frequentiebereik vermindert en zorgt voor comfort.

Premium geluidskwaliteit blijft de kern van het ontwerp van de WF-1000XM5 met ondersteuning voor High-Resolution Audio Wireless dankzij LDAC en DSEE Extreme om gecomprimeerde digitale muziek in realtime nog beter te maken. Daarnaast zijn de oordopjes voorzien van 360 Reality Audio, wat een meeslepende audio-ervaring creëert en je het gevoel geeft in het midden van de muziek te staan. De WF-1000XM5 oordopjes zijn uitgerust met head tracking technologie die zorgt voor een realistische luisterervaring door geluidsvelden automatisch aan te passen om te compenseren voor je hoofdbewegingen. Geluiden worden nauwkeurig uitgelijnd met het scherm van je smartphone om, zelfs als je beweegt, je volledig te betrekken bij je kijkervaring terwijl je verbinding hebt met compatibele smartphones of services.

Dankzij een noise cancelling AI-algoritme op basis van Deep Neutral Network (DNN)-verwerking en botgeleidingssensoren komt je stem tijdens telefoongesprekken helder en natuurlijk over, zelfs in een rumoerige omgeving. En als je buiten bent, zorgt de windruis onderdrukking structuur ervoor dat windruis wordt geminimaliseerd, zodat je altijd gehoord wordt.

De WF-1000XM5 oordopjes zijn ontworpen met comfort in gedachten. Een verbeterde, glanzende textuur lichter gewicht en keuze uit meerdere formaten voor in het oor. De vorm van de oordopjes is gemodelleerd naar het menselijk oor, met een ergonomisch ontwerp dat zorgt voor een stevige en stabiele pasvorm. Daarnaast zijn deze oordopjes ongeveer 25% kleiner en ongeveer 20% lichter dan hun voorganger (WF-1000XM4), waardoor ze comfortabeler zijn om langere tijd te dragen. De Noise Isolation oordopjes zijn ontworpen met een nieuwe vorm en gemaakt van een exclusief materiaal dat niet alleen de pasvorm verbetert, maar ook het comfort verhoogt door de druk in het oor te verminderen. Bovendien zijn de oordopjes verkrijgbaar in vier verschillende maten, waaronder de ultrakleine SS, zodat je de juiste, comfortabele pasvorm voor jouw oren kunt kiezen.

De WF-1000XM5 beschikt over Auto Play voor een bedieningsvrije luisterervaring. Je kunt de timing van de muziek aanpassen aan jouw voorkeuren, bijvoorbeeld wanneer je je oordopjes indoet of begint te wandelen voor een pauze. Bovendien houden audiomeldingen je op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen, zodat je telefoon in je zak kan blijven. Door je apparaat te koppelen met Spotify, Youtube of Apple Music heb je toegang tot je favoriete muziek en ontspannende soundscapes om van te genieten. De WF-1000XM5 is ook uitgerust met functies zoals Adaptive Sound Control en Speak-to-Chat. Daarnaast is de WF-1000XM5 uitgerust met Multipoint Connect waarmee je twee Bluetooth-apparaten tegelijk kunt koppelen.

Met een batterijlevensduur tot 12 uur kun je urenlang ononderbroken luisteren, en 8 uur lang als je noise cancelling aan hebt. Een snelle oplaadbeurt van 3 minuten levert tot 60 minuten afspeeltijd op. Met de case erbij heb je een batterijduur tot 36 uur en tot wel 24 uur met noise cancelling aan. Bovendien kun je met de Qi-technologie eenvoudig draadloos opladen. De oordopjes zijn waterbestendig met een IPX4-classificatie, dus spetters en zweet weerhouden je er niet van om van je muziek te genieten, zelfs als je in de regen loopt.

Prijzen en beschikbaarheid

De WF-1000XM5 is verkrijgbaar vanaf augustus 2023 en kost 320 euro.