Sony lanceert draadloze WF-C500 oordopjes en WH-XB910N headphone

De tweetal nieuwe producten van Sony moeten een uitstekend geluid en een strak design combineren met waterbestendigheid en een lange batterijlevensduur. Ook verbeterde ruisonderdrukking en optimaal draagcomfort staan hoog in het vaandel. Beide nieuwe producten ondersteunen 360 Reality Audio voor een driedimensionale muziekbelevenis.

Sony WF-C500

De compacte Sony WF-C500 draadloze oordopjes bieden hoge kwaliteit geluid dankzij DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Die reconstrueert de hoge frequenties en het fijne outfaden van muziek voor een authentieke geluidservaring. Je kunt deze oordopjes aansturen via de Sony Headphones Connect-app voor Android en iOS. Hierbij kun je audiofuncties als CLEAR BASS, Surround (VPT) en Sound Position Control instellen.

Deze draadloze oordoppen moeten volgens Sony een hoog draagcomfort bieden dankzij het ergonomische ontwerp. De cilindervormige oplaadcase neem je overal mee naar toe. De Sony WF-C500 hebben ondersteuning voor Google Assistant of Siri en via de knoppen kun je muziek starten stoppen, nummers selecteren en het volume regelen. Uiteraard kun je ook bellen dankzij de ingebouwde microfoon.

De oordoppen hebben een batterijlevensduur van 10 uur en samen met de oplaadacase kom je uit op 20 uur muziek luisteren. Tien minuten laden is goed voor een uur afspeeltijd. De oordopjes zijn waterdicht (IPX4) en via bluetooth en Google Fast Pair gemakkelijk met je smartphone te verbinden.

Sony WH-XB910N

De Sony WH-XB910N is onderdeel van de EXTRA BASS-serie van Sony. Liefhebbers van een stevige bas zullen dit over-ear model dan ook goed kunnen waarderen. De zachte ovalen oordoppen van comfortabel kunstleer en urethaan moet zorgen voor een goed draagcomfort. De EXTRA BASS sound creëert diepe bastonen en is daarmee ideaal voor liefhebbers van elektronische dansmuziek. Dual Noise Sensor-technologie biedt noise cancelling onder alle omstandigheden. Ongewenste geluiden worden dus automatisch gefilterd.

Je kunt ook bellen met de Sony WH-XB910N dankzij Precise Voice Pickup Technology en de twee ingebouwde microfoons. Ook dit model beschikt over DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) voor het upscalen van muziektracks naar de oorspronkelijk geluidskwaliteit. Via de Sony Headphones Connect-app kun je wederom diverse instellingen wijzigen. De Sony WH-XB910N ondersteunt bluetooth Apt-X en nfc. Ook kun je een stereo jack aansluiten en wordt de audiokabel meegeleverd.

Er is ondersteuning voor Google Assistant en je kunt 30 uur muziek luisteren op één lading. Via Quick Charge kun je in tien minuten laden tot 4,5 uur muziek luisteren. Je kunt deze headphone via Multipoint-connectie gelijktijdig met twee bluetooth-apparaten koppelen waarbij je met één druk op de knop kunt wisselen. Via vingerbewegingen op de rechteroorschelp kun je muziek afspelen en stoppen, tracks selecteren en het volume regelen. Bluetooth en Google Fast Pair worden hier ook ondersteund. Via de meegeleverde case neem je deze headphones overal mee naartoe.

Prijs en beschikbaarheid

Beide nieuwe producten zijn vanaf oktober 2021 in de Benelux verkrijgbaar. De Sony WF-C500 is straks verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, mintgroen en roze voor 100 euro. De Sony WH-XB910N in de kleuren zwart en blauw gaat 200 euro kosten.

