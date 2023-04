Sony brengt TA-AN1000 av-receiver met hdmi 2.1 naar Europa

Afgelopen februari introduceerde Sony een nieuwe line-up av-receivers voor de Amerikaanse markt, maar één van die modellen blijkt nu ook naar Europa te komen. De TA-AN1000 is de goedkoopste variant uit de line-up en is een 7.2-kanaals av-receiver met Dolby Atmos, DTS:X en 360 Reality Audio. Ook kan dit model draadloos verbonden worden met de surroundspeakers (SA-RS5, SA-RS3S) van Sony zelf, plus de subwoofers (SA-SW5, SA-SW3) van Sony zelf.

De TA-AN1000 beschikt over hdmi 2.1, inclusief ondersteuning voor 8K-content en 4K120-content. Ook eARC, VRR, ALLM en de speciale ‘PS5 integratie’ voor Sony tv’s worden ondersteund. Tot slot is de av-receiver voorzien van ingebouwde ruimtekalibratie (360 Spatial Sound Mapping en Digital Cinema Calibration IX). De TA-AN1000 moet vanaf juni in Europa te koop zijn voor een prijs van 999 euro.

Sony 2023 receiver line-up