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Sony brengt retro Walkman-koptelefoon MDR-3 terug met USB-C

05 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Sony brengt met de MDR-3R een moderne USB-C-versie van zijn iconische Walkman-koptelefoon uit 1979, inclusief een speciale Stranger Things-editie.

Walkman Sony Stranger Things MDR-3R

Sony introduceert de MDR-3R, een bedrade koptelefoon die is geïnspireerd op de originele MDR-3 uit 1979. Het nieuwe model combineert het herkenbare retrodesign uit de begintijd van de Walkman met moderne functies, waaronder een USB-C-aansluiting, ingebouwde microfoon en bediening in het snoer. De MDR-3R behoudt het lichte, open ontwerp van zijn voorganger en wordt geleverd met de kenmerkende blauwe en oranje oorkussens. Ook op audiogebied blijft Sony dicht bij het origineel. De koptelefoon beschikt over dezelfde 23mm-drivers als de oorspronkelijke MDR-3 en is afgestemd op een natuurlijk en gebalanceerd geluidskarakter. Dankzij de USB-C-aansluiting is de MDR-3R rechtstreeks aan te sluiten op compatibele smartphones en andere apparaten. Opladen of draadloos koppelen is niet nodig. Met de ingebouwde microfoon en bediening op de kabel kunnen gebruikers bovendien telefoongesprekken voeren en muziek bedienen. Naast de reguliere uitvoering brengt Sony ook een speciale Stranger Things Edition uit. Deze variant combineert het Walkman-verleden met de jaren 80-sfeer van de Netflix-serie. Het ontwerp is geïnspireerd op de koptelefoon van Max en bevat onder meer een gegraveerd Stranger Things-logo en een speciale verpakking. Ook aan duurzaamheid is gedacht: ongeveer 25 procent van het gebruikte plastic in de koptelefoon is gerecycled. De verpakking is bovendien volledig plasticvrij.

Prijzen en beschikbaarheid

De MDR-3R is vanaf november 2026 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 59,-. De MDR-3R Stranger Things Edition is vanaf november 2026 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 69,-.

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