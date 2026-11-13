Alpha organiseert tweede Cost No Object-show met AVM in de hoofdrol

Alpha viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum en doet dat met een tweede editie van de speciale Cost No Object-show. Voor deze gelegenheid werkt de Belgische hifispecialist samen met AVM, dat eveneens 40 jaar bestaat. Tijdens het evenement staat onder meer de nieuwe S-serie van AVM centraal. Deze werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de High End Show in Wenen en is tijdens het jubileumevenement voor het eerst bij Alpha te beluisteren. De versterkers worden gecombineerd met de indrukwekkende Sonja-luidsprekers van YG Acoustics. Als muziekbron dient een complete Wadax Studio-speleropstelling. Ook AVM-oprichter Udo Besser is van de partij. Zijn passie voor muziek en hifi vormt volgens Alpha nog altijd een belangrijke drijfveer achter het merk. De Cost No Object-show vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 november in Brasschaat, telkens van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen rekenen op veel muziek, hapjes en drankjes en een ontspannen sfeer. De toegang en parkeergelegenheid zijn gratis. Bezoekers mogen bovendien hun eigen cd’s en SACD’s meenemen, evenals hun persoonlijke wensenlijst voor streamingmuziek. De organisatie belooft vooral veel luisterplezier, zonder verkooppraatjes.

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