Review: Hisense Canvas TV 55S7S

Hisense Canvas TV 55S7S - Beeldkwaliteit

De S7S heeft een VA-paneel met een vrij matig ANSI-contrast van 3647:1, en het gebruikt een Edge LED-achtergrondverlichting zonder local dimming. Nu we regelmatig VA-panelen met een contrast van 5-6000:1 zien en local dimming, valt dat toch wel wat op. Diepzwart mag je dan ook niet verwachten, onze ruimtescènes zien er duidelijk grijzig uit. Donkere beelden verliezen daardoor diepte en impact. Het scherm heeft een redelijke uniformiteit in heldere beelden, met enkel een vage donkergele rand. In donkere beelden is op ons testmodel duidelijk wat clouding zichtbaar, een heldere vlek aan de bovenzijde bleek ook in gewone donkere content zichtbaar, zeker als de film letterboxbalken gebruikt. Hou er rekening mee dat uniformiteit varieert van toestel tot toestel.

De kijkhoek is typisch voor een VA-paneel, zodra je wat opzij zit verlies je contrast en kleurintensiteit. Over reflecties hoef je je veel minder zorgen te maken, dat is een gebied waar de tv goed scoort. De Canvas TV mikt op mensen die overdag hun tv als kunstkader willen inzetten. Dat betekent dat hij vermoedelijk vaak in een goed verlichtte omgeving zal staan. De matte schermafwerking weert kleine reflecties uitstekend, en zelfs grotere lichtpartijen zoals een raam worden sterk uitgeveegd zodat ze de kijkervaring nauwelijks storen. Het matte scherm geeft ook geen duidelijke verkleuring van het beeld. Nog een voordeel is dat het matte scherm toch wat meer een papier-look heeft. Voor schilderijen of tekeningen geeft dat een realistischere kijkervaring dan een hoogglanzend scherm.

De Filmmaker Mode levert een erg goede kalibratie. De grijsschaal is neutraal, enkel in de heldere tonen is ze iets te koel. De 2,25 gammawaarde zorgt voor een goed filmische weergave. Er is veel zwartdetail, maar dat dankt de tv eerder aan het matige contrast en beperkte zwartwaarde. Donkere beelden zijn echt niet zijn sterk punt. Aan helderheid ontbreekt het echter niet, hij haalt zelfs in SDR ongeveer 600 nits, meer dan voldoende om in een goed verlichte woonkamer nog mooie beelden op het scherm te zetten. Hij pakt ook uit met een goede kleurweergave, en accurate huidskleuren zodat de beelden erg natuurlijk ogen.