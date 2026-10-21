Review: Hisense Canvas TV 55S7S

Lifestyle tv’s zitten al een tijdje in de lift. Ze mikken op wie zijn tv beter wil integreren in het interieur en wie het grote scherm wil gebruiken om kunst te afficheren. De Hisense Canvas TV 55S7S is een 55 inch-model dat een plaatsje zoekt aan de muur.
Design: De Canvas TV heeft alle kenmerken die we zoeken in deze categorie. Met een profiel van amper 30 mm diep, een mooi vlakke rug en een bijgeleverde muurbeugel zal hij er prima uitzien aan de muur. De tv-beugel zit verzonken in de rug, en de twee bevestigingsstukken die je op de muur hangt zijn erg slank zodat hij nauw aansluit tegen de muur. Het scherm heeft een klein zwart kader, maar dat verberg je met de bijgeleverde magnetische kader in teak-kleur. Optioneel is er ook een wit en walnoot kader te koop. Het kader past goed, de magneten zijn sterk, en met plastic clips hang je de hoeken perfect aan elkaar. In de doos zitten ook twee plastic voeten, mocht je de tv toch op een tv-meubel willen plaatsen.
Gaming: Twee van de vier HDMI-poorten leveren de vereiste bandbreedte voor high-end gaming. De input-lag bedraagt 15,4ms in 4K60 en 7,4ms in 2K120, laag genoeg voor een vlotte game-ervaring. De tv ondersteunt AMD FreeSync en pc-gamers kunnen tot 4K144 of 2K288 gaan.
Smart tv: VIDAA U zorgt voor de smart tv-omgeving. De carrousel met aanbevelingen bovenaan het Home-scherm wisselt om de vijf seconden van inhoud, en er zit ook niet-content gerelateerde reclame bij. Hisense besliste eerder dit jaar om dat niet meer te doen op de UR9S, UR8S en UR7S, daarop toont de carrousel enkel een content-aanbeveling. Maar op dit model moet je de reclame er dus bijnemen. Verder kan je in ons artikel over VIDAA nog steeds de belangrijkste details terugvinden. VIDAA heeft ondertussen wel een quasi-volledig app-aanbod, niet alleen qua internationale diensten maar ook voor lokale apps. Er is ondersteuning voor Apple Airplay2 en schermspiegelen, maar Google Cast ontbreekt. Een fijne troef is de vlotte werking, zowel voor de apps als de instellingen.
Een tv die dienstdoet als kunstkader is niets zonder een uitgebreide kunstcollectie. Je kan zelf foto’s aanleveren, maar Hisense biedt je ook toegang tot de VIDAA Art Gallery. Daarin vind je meer dan 1000 gratis kunstwerken, uit verschillende kunst- en fotografiestromingen en met verschillende onderwerpen. Je kan instellen na hoeveel tijd inactiviteit de kunstfunctie aanschakelt en hoe lang ze actief is.
Afstandsbediening: De afstandsbediening kennen we van onder andere de UR9S. Het is een vrij groot model, vooral door de aanwezigheid van de numerieke toetsen en het fotovoltaïsch paneel onderaan dat de ingebouwde batterij oplaadt. Eventueel snel opladen kan via USB-C. De remote is licht, ligt goed in hand, en de laag profieltoetsen hebben een lichte en duidelijke aanslag zodat hij aangenaam in gebruik is. De layout is goed en hij biedt zes sneltoetsen voor streamingdiensten, maar helaas geen personaliseerbare toets.
Adviesprijs: 999 euro
Hisense Canvas TV 55S7S – Beeldverwerking
Heb je wat oudere of minder kwalitatieve beelden, dan kan de Canvas TV die degelijk opwaarderen. De ruisonderdrukking elimineert willekeurige ruis, en in minder mate ook blokvorming (compressieruis). Dat kan je wat verbeteren door voor de medium stand te kiezen bij de instelling voor digitale ruisonderdrukking. Strookvorming in kleurgradiënten zijn geen probleem in HDR, maar in SDR blijven ze zichtbaar, al lijkt het ons dat de processor die altijd wat probeert weg te werken, ook als de ‘Kleurverloop’ instelling uit staat. Schakel de instelling naar Laag of Medium voor een beter resultaat, maar in ernstige gevallen zoals onze donkere Game of Thrones test blijven kleurstroken altijd zichtbaar.
Het LCD-paneel heeft een redelijke bewegingsscherpte. Bij snelle actie zijn randen licht vaag, maar we zien geen overmatige sleepsporen. De motion interpolation werkt indien gewenst de judder van 24fps-film weg. In de hoogste stand (Vloeiend) laat hij niet al te veel artefacten zien, maar bij snelle bewegingen kan de processor soms even niet volgen. Zoals bij heel wat Hisense LCD-modellen kan je het scherm in een mode voor 240Hz-refreshrate schakelen, dan kan de processor wel perfect vlot zijn werk doen, maar die instelling kost een klein beetje verticaal detail. Het is eventueel een goede keuze voor sport.
Hisense Canvas TV 55S7S - Beeldkwaliteit
De S7S heeft een VA-paneel met een vrij matig ANSI-contrast van 3647:1, en het gebruikt een Edge LED-achtergrondverlichting zonder local dimming. Nu we regelmatig VA-panelen met een contrast van 5-6000:1 zien en local dimming, valt dat toch wel wat op. Diepzwart mag je dan ook niet verwachten, onze ruimtescènes zien er duidelijk grijzig uit. Donkere beelden verliezen daardoor diepte en impact. Het scherm heeft een redelijke uniformiteit in heldere beelden, met enkel een vage donkergele rand. In donkere beelden is op ons testmodel duidelijk wat clouding zichtbaar, een heldere vlek aan de bovenzijde bleek ook in gewone donkere content zichtbaar, zeker als de film letterboxbalken gebruikt. Hou er rekening mee dat uniformiteit varieert van toestel tot toestel.
De kijkhoek is typisch voor een VA-paneel, zodra je wat opzij zit verlies je contrast en kleurintensiteit. Over reflecties hoef je je veel minder zorgen te maken, dat is een gebied waar de tv goed scoort. De Canvas TV mikt op mensen die overdag hun tv als kunstkader willen inzetten. Dat betekent dat hij vermoedelijk vaak in een goed verlichtte omgeving zal staan. De matte schermafwerking weert kleine reflecties uitstekend, en zelfs grotere lichtpartijen zoals een raam worden sterk uitgeveegd zodat ze de kijkervaring nauwelijks storen. Het matte scherm geeft ook geen duidelijke verkleuring van het beeld. Nog een voordeel is dat het matte scherm toch wat meer een papier-look heeft. Voor schilderijen of tekeningen geeft dat een realistischere kijkervaring dan een hoogglanzend scherm.
De Filmmaker Mode levert een erg goede kalibratie. De grijsschaal is neutraal, enkel in de heldere tonen is ze iets te koel. De 2,25 gammawaarde zorgt voor een goed filmische weergave. Er is veel zwartdetail, maar dat dankt de tv eerder aan het matige contrast en beperkte zwartwaarde. Donkere beelden zijn echt niet zijn sterk punt. Aan helderheid ontbreekt het echter niet, hij haalt zelfs in SDR ongeveer 600 nits, meer dan voldoende om in een goed verlichte woonkamer nog mooie beelden op het scherm te zetten. Hij pakt ook uit met een goede kleurweergave, en accurate huidskleuren zodat de beelden erg natuurlijk ogen.
Op een 10%-venster meten we in Filmmaker Mode een piekhelderheid van 681 nits. Die piekhelderheid kan de tv leveren op alle testvenster groottes, en ook op het volledig wit scherm. Dat is voldoende voor een redelijke HDR-presentatie.
Bij analyse van het lichtspectrum merken we dat de achtergrondverlichting KSF-fosfor gebruikt, het kleurbereik is dan ook iets kleiner dan dat van een typisch quantum dot scherm, maar met een resultaat van 93,5% P3 en 68,2% Rec.2020 dekking levert hij nog een ruim voldoende resultaat om HDR-kleuren prima weer te geven. De Canvas TV 55S7S ondersteunt Dolby Vision IQ en HDR10+ Adaptive.
Ook in HDR is de Filmmaker Mode goed gekalibreerd. Dat het scherm wat te veel zwartdetail toont, net als in SDR, is geen verrassing omwille van de erg matige zwartwaarde. In onze erg donkere House of the Dragon scène presteert hij nog degelijk al ontbreekt er duidelijk diepte in beeld. Hij behoudt vrij goed witdetail en kleuren zien er over het algemeen goed uit, enkel rode tinten komen iets te zwak door. De beelden geven in veel gevallen een prima HDR-indruk. De HDR-tonemapping instelling kan soms wat extra witdetail en kleurintensiteit terughalen, maar maakt de beelden over het algemeen iets helderder, waardoor ze nog meer contrast en diepte verliezen. Daarom laten we het liever uitstaan.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Hisense Canvas TV 55S7S – Geluidskwaliteit
Het 36 W 2.0.2-systeem volstaat voor goede dialogen en wat achtergrondmuziek. Het audiosysteem is getuned door Devialet, en er zijn behoorlijk wat instellingen beschikbaar om het geluid wat bij te werken naar je smaak. De bas is zwak, en de surroundbeleving is beperkt, maar in deze categorie van tv’s is dat in lijn met de verwachtingen.
Hisense Canvas TV 55S7S – Conclusie
De Canvas TV mikt niet op de doorsnee tv-kijker, maar op personen die hun tv willen gebruiken als kunstkader wanneer hij niet gebruikt wordt om tv te kijken. Voor dat doel heeft hij heel wat in huis: een slank ontwerp, bijgeleverd magnetisch kader in teak-kleur, bijgeleverde ultraslanke muurbeugel en een mat scherm dat reflecties goed weert. En uiteraard heel behoorlijke beeldkwaliteit. Hij levert flink wat helderheid en mooie kleuren, uitstekende zaken voor gebruik in een goed verlichte woonkamer. Het contrast is echter minder goed, en hij gebruikt geen local dimming. Voor filmplezier bij verduistering is hij dan ook niet zo geschikt. De zwartwaarde is erg matig zodat donkere beelden een duidelijke grijze tint hebben, en er was wat clouding zichtbaar in donkere beelden. De audioresultaten zijn degelijk, maar ook dat is duidelijk niet de focus van dit model. VIDAA levert een ruime selectie apps en Apple Airplay, maar Google Cast ontbreekt en reclame op het Home-scherm moet je erbij nemen. Met 1000+ kunstwerken in de Art Gallery heb je ruime keuze, de toegang is bovendien gratis. Zelfs gamers kunnen van de Canvas TV genieten, met twee HDMI 2.1-poorten met prima input-lag en hoge refreshrates. Het toestel lijkt ons correct geprijsd, al betaal je wel wat extra voor het mooie kader en de muurbeugel.
7.5
Beoordeling Hisense Canvas TV 55S7S
Pluspunten
Mooi design
Mat scherm
Meegeleverde slanke muurbeugel
Goede piekhelderheid
Ruim kleurbereik
Dolby Vision IQ Precision Detail én HDR10+ Adaptive
Goede beeldverwerking
Goede gamerfeatures met HDMI 2.1 ALLM, VRR en eARC, 4K@165 tot 2K@330 Hz
VIDAA U werkt vlot
Prima afstandsbediening
Minpunten
Beperkt contrast, geen lokale dimming
Reclame op het Home-scherm
Uniformiteit in donkere beelden
Kijkhoek
Geen Google Cast
Beoordeling Hisense Canvas TV 55S7S
De Canvas TV mikt niet op de doorsnee tv-kijker, maar op personen die hun tv willen gebruiken als kunstkader wanneer hij niet gebruikt wordt om tv te kijken. Voor dat doel heeft hij heel wat in huis: een slank ontwerp, bijgeleverd magnetisch kader in teak-kleur, bijgeleverde ultraslanke muurbeugel en een mat scherm dat reflecties goed weert. En uiteraard heel behoorlijke beeldkwaliteit. Hij levert flink wat helderheid en mooie kleuren, uitstekende zaken voor gebruik in een goed verlichte woonkamer. Het contrast is echter minder goed, en hij gebruikt geen local dimming. Voor filmplezier bij verduistering is hij dan ook niet zo geschikt. De zwartwaarde is erg matig zodat donkere beelden een duidelijke grijze tint hebben, en er was wat clouding zichtbaar in donkere beelden. De audioresultaten zijn degelijk, maar ook dat is duidelijk niet de focus van dit model. VIDAA levert een ruime selectie apps en Apple Airplay, maar Google Cast ontbreekt en reclame op het Home-scherm moet je erbij nemen. Met 1000+ kunstwerken in de Art Gallery heb je ruime keuze, de toegang is bovendien gratis. Zelfs gamers kunnen van de Canvas TV genieten, met twee HDMI 2.1-poorten met prima input-lag en hoge refreshrates. Het toestel lijkt ons correct geprijsd, al betaal je wel wat extra voor het mooie kader en de muurbeugel.
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