Sonus faber lanceert draadloos Omnia audiosysteem

Omnia biedt ook analoge en digitale ingangen om een ​​complete ervaring te bieden, met onder meer de MiniDin schakelbare Phono/Line-ingang (de MiniDin naar RCA-kabel wordt meegeleverd) en een HDMI ARC (Audio Return Channel) ingang. Met HDMI ARC is het mogelijk een televisie te koppelen en het geluid van de tv weer te geven.

SENSO is het voelbaar verlichte houten bovenpaneel. Deze aanraakgevoelige interface maakt directe bediening van Omnia mogelijk, terwijl bediening op afstand beschikbaar is via de meegeleverde afstandsbediening en een smartphone of tablet. De Walnut finish heeft een traditionele en warme uitstraling. De Graphite finish geeft Omnia een verfijnde industriële look. De verlichte lijnen geven de modus van Omnia aan, welke streamingdienst in gebruik is, welke invoer is geselecteerd en de aanpassing van het volume.