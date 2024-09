Review: Sonus faber Sonetto VIII G2 – Stijl én klank in optima forma

Sonetto G2 - techniek

Wanneer je naar de naakte Sonetto G2 kijkt, dus zonder zijn losse ronde ‘frontjes’ die met een magneetbevestiging voor elke woofer en voor de samen op een bladvormig paneel geplaatste middentoner en tweeter kunnen worden geplaatst, dan valt met name de spierwitte middentoner op. Deze werd oorspronkelijk voor de Suprema ontwikkeld, en de rolrand is zodanig gevormd dat de 6,5 inch papieren conus een bloemvorm met vijf bladen lijkt te hebben. Deze middentoner heeft dan ook de naam ‘Camelia’ gekregen en hij wordt toegepast in de Sonetto VIII G2, V G2 en Center G2. De vorm en het materiaal zijn niet alleen om esthetische redenen gekozen, er zit ook een technische filosofie achter. Goed, hij had misschien niet per se spierwit hoeven te zijn (al zegt Sonus faber dat een kleurtje de zuiverheid van het signaal wel degelijk beïnvloedt) maar een discussie daarover met Livio ga je hoe dan ook niet winnen, zo verzekert Rob me glimlachend. De aparte vorm is voorál het gevolg van zorgvuldig rekenwerk, en zorgt voor een aanzienlijke reductie van ongewenste resonanties in de conus. Met name reflecties terug vanaf de korf waar de conus in gemonteerd is worden zo voorkomen, wat vervorming vermindert en dus de zuiverheid van de weergave ten goede komt. De bijzondere faseplug annex stofkap in het hart van de bloem/conus zorgt voor een bredere afstraling zodat de luisteraar niet met zijn hoofd in een bankschroef hoeft te zitten om een breed en diep stereobeeld te horen.

De middentoner en tweeter hebben, zoals dat bij vrijwel alle drie- en meerwegsystemen het geval is, samen een eigen behuizing zodat ze niet akoestisch in contact staan met de lage tonen van de woofers. Maar ook hier is bijzondere technologie gebruikt die voor de Suprema is ontwikkeld. De behuizing achter de middentoner en tweeter heeft een organische vorm en is gemaakt van geperste kurk, dat bijzonder goede akoestische eigenschappen heeft. De 1,1 inch DAD™ ‘arrow point’ tweeter is een oude bekende. Er zit een parallel aan het membraan lopend verticaal boogje voor dat niet alleen de tweeter beschermt tegen beschadiging, maar midden op dat boogje zit ook een ‘pijlpunt’ die de top van het tweeter-membraan een heel klein beetje indrukt. Hierdoor worden niet alleen ongewenste resonanties onderdrukt, maar ontstaat ook een bredere afstraling. De tweeter sluit daarom qua ruimtelijke weergave perfect aan bij de middentoner. De twee 8 inch woofers zijn voorzien van een ‘organic basket’, wat betekent dat dragende structuur van de korf een organische vorm heeft die werd geoptimaliseerd voor minimale beïnvloeding van het naar achteren afgestraalde geluid. De woofers worden ondersteund door een baspoort die in de bodem van de kast is gemonteerd. De kast staat met stevige metalen pijlers op een resonantievrije gegoten betonnen voet, die op zijn beurt kan worden voorzien van spikes or rubberen voetjes, naargelang de ondergrond. Het voordeel van deze ‘down-firing’ baspoort is dat hij vanwege de vaste afstand tot de betonnen voet altijd een constante luchtweerstand ‘ziet’ en daarop is berekend, zodat de Sonetto VIII’s aanzienlijk dichter bij een achterwand kunnen worden geplaatst wanneer dat nodig is. Een baspoort aan de achterzijde vraagt bijna altijd meer afstand tot de wand.

De behuizing loopt naar achteren smaller toe en de gebogen zijwanden zorgen er samen met de eveneens gebogen baffle voor dat er geen staande golven in de kast kunnen optreden. De voor bi-wiring geschikte luidsprekerterminals zitten op het achterpaneel en zijn voorzien van goede jumpers voor wie ze met een enkele kabel wil aansturen. Er wordt ook een unieke, losse ronde ‘dop’ bij geleverd die over de terminals kan worden geschoven om ze een beetje aan het zicht te onttrekken. Een goed gevonden esthetische optie (mag ik dat ‘typisch Italiaans’ noemen?) die overigens alleen werkt als je spades of hele korte haakse banaanpluggen gebruikt. Maar dan ziet het er ook wel heel mooi uit. Binnenin de kast, direct achter de terminals, zit het fase-coherente wisselfilter dat voorzien is van eersteklas componenten als folie-condensatoren, luchtspoelen en inductie-arme weerstanden. De nominale impedantie van de Sonetto VIII G2 bedraagt 4 ohm. De gevoeligheid wordt niet gespecificeerd, maar het aanbevolen versterkervermogen vanaf 50 watt vertelt me dat de Sonetto VIII G2 waarschijnlijk een voorkeur heeft voor een stevige transistorversterker. Dat betekent overigens niet dat buizenversterkers uitgesloten zijn, maar ik adviseer wel om die combinatie eerste zorgvuldig uit te proberen. De Sonetto VIII G2 is leverbaar in twee houtkleuren (Wenge en Walnut) en in hoogglans zwart. Wanneer je voor een houtkleur kiest krijg je ook het fraaie ‘fishbone’ motief van het fineer op de bovenzijde, waar een metalen inleg van het Sonus faber logo in is verwerkt.