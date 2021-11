Sonos rolt DTS Digital Surround uit naar Arc, Beam, Playbar en meer

De functie werd eerder al aangekondigd, maar rolt sinds gisteren uit naar alle gebruikers. Je hebt toegang tot de nieuwste software via de Sonos-app. Klik op Instellingen > Systeem > Systeemupdates > Controleren op updates. De nieuwe software-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder ondersteuning voor het decoderen van DTS Digital Surround. Hiermee krijgen klanten volgens SOnos een nog betere geluidservaring bij het gebruik van Blue-Ray en spelconsoles. De update voegt ook andere nieuwe opties toe.

DTS Digital Surround

Zo is daar ten eerste ondersteuning voor DTS Digital Surround. Sonos ondersteunt DTS Digital Surround met deze update voor de Arc, Beam Gen 1, Beam Gen 2, Playbar, Playbase en Amp op S2. Wanneer je de update hebt geinstalleerd krijgen gebruikers een icoontje te zien op het Now Playing-scherm van de Sonos-app wanneer er content met DTS-inhoud gekeken wordt.

Batterijbesparing voor Sonos Roam en Move

De Roam en de Move krijgen met de nieuwe update een functie voor batterijbesparing. Wanneer deze mogelijkheid wordt ingeschakeld worden de draagbare luidsprekers automatisch uitgeschakeld na 30 minuten zonder activiteit. Eenmaal uitgeschakeld behoudt de Move de batterijlevensduur tot 30 dagen en de Roam tot 70 dagen. Met de functie batterijbesparing ingeschakeld moeten gebruikers de Roam en de Move inschakelen met de fysieke aan/uit-knop voor het starten met afspelen.

EQ-instellingen

Tot slot zijn er EQ-instellingen op het scherm ‘Now Playing’ toegevoegd voor iOS-klanten. Wanneer er muziek gestreamd wordt kunnen gebruikers de EQ-instellingen aanpassen, waaronder de Treble, Bass en Loudness via het scherm Now Playing in de Sonos-app. Je krijgt hier toegang tot via de volume-instellingen. Deze functie zal in de komende maanden ook naar Android komen.