Sonos Move 2: waterbestendige speaker met stereogeluid

Volgens Sonos zit de Move 2 boordevol geluidsinnovatie en duurzame ontwerpverbeteringen. Deze draagbare speaker komt met een volledig vernieuwde akoestische architectuur en bestaat drie D-klasse versterkers om de geluidsbeleving kracht bij te zetten. Dubbele tweeters zijn aanwezig voor het produceren van een breed stereogeluid en de mid-woofer zorgt voor de diepe bas.

Je kunt zowel bluetooth en wifi tegelijk gebruiken. Zo kun je muziek streamen via bluetooth naar twee wifi-gekoppelde Move 2-speakers voor een nog groter geluidsveld. Uiteraard is het ook mogelijk om te groeperen met de Sonos-speakers in huis. Dit model beschikt over automatische Trueplay-tuning waarbij far field-microfoons via beamforming het geluid optimaliseren voor iedere omgeving.

Speaker voor buiten

De Sonos Move 2 is echt een speaker voor buiten. Zo beschikt dit model over een batterijduur tot 24 uur (twee keer zoveel afspeeltijd als de vorige generatie) en je kunt via de usb-c-poort ook gewoon je telefoon opladen. Je kunt zelfs de batterij verwijderen en vervangen in het kader van extra duurzaamheid. De speaker beschikt over een IP56-rating en is daardoor bestand tegen waterspatten, regen, vuil, zonlicht en zelfs tegen vallen. Sonos Voice Control, Amazon Alexa, Sonos-app, AirPlay 2 en bluetooth zijn beschikbaar om muziek af te spelen, te pauzeren, de batterijlading te controleren en meer. Via de Sonos-app heb je ook een aanpasbare equalizer tot je beschikking. De speaker zelf is ook uitgerust met een capacitieve volumeregelaar.

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Move 2 is niet alleen in het zwart en het wit verkrijgbaar, maar ook in de nieuwe olijfgroene kleur. Vanaf 20 september is de draagbare speaker van Sonos verkrijgbaar voor 499 euro.