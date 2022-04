Sonos komt met budget-soundbar voor 249 dollar: Sonos S36

Het moet nog officieel worden aangekondigd, maar The Verge heeft er al 3D-beelden van: de nieuwe budgetsoundbar van Sonos. Het apparaat kost slechts 249 dollar (230 euro) en hij zou al op 7 juni verschijnen.

De nieuwe budget-soundbar van Sonos heeft nu als werknaam Fury, maar de officiële titel wordt straks Sonos S36. Het is een veel goedkopere soundbar dan we tot nu toe van het Scandinavische merk hebben gezien. De andere soundbars zijn Sonos Beam (499 euro) en Sonos Arc (999 euro). Wel heeft Sonos voor kleinere budgetten een samenwerking met Ikea, maar van die samenwerking is tot op heden nog geen soundbar gekomen: alleen een lamp, een schilderijlijst en een boekenplank die alledrie van audio zijn voorzien.

Sonos S36

Een journalist van TheVerge heeft de soundbar gezien en op basis daarvan is een 3D-beeld gemaakt. Dit is dus niet helemaal accuraat, maar geeft wel een goede notie van wat je van het apparaat mag verwachten. Hij is langwerpig, heeft ronde zijkanten en de gehele voorkant is een luidspreker met in het midden het logo van Sonos.

Het is in ieder geval een vrij klein apparaat: hij is 550mm breed x 69mm diep x 100mm hoog. Vergeleken met de Beam 2e generatie is dat iets smaller, want die is 651mm breed x 68,6mm diep en 100mm hoog. Qua hoogte zijn de twee apparaten hetzelfde, wat handig is gezien de afmetingen van sommige televisiekastjes waar de gadget op of in wordt geplaatst.

Budgetsoundbar van Sonos

Het is een budgetsoundbar, waardoor Sonos bepaalde mogelijkheden wel heeft moeten schrappen. Denk aan Dolby Atmos en een stemassistent. Sonos S36 zou bovendien niet zijn voorzien van een HDMI-poort. Als je andere speakers van Sonos bezit, kun je er echter nog wel een 5,1-systeem van maken. Sonos houdt er zelfs alvast rekening mee dat je deze soundbar in combinatie met andere Sonos-artikelen gaat gebruiken, want er zit zelfs een mogelijkheid bij om het apparaat aan de muur te bevestigen, zodat je hem in combinatie met Arc kunt inzetten voor surround sound. Zelfs verticaal is mogelijk.

Sonos S36 verschijnt op 7 juni, maar dit moet allemaal nog officieel worden gemaakt door het merk zelf. Hij zou uitkomen in de kleuren zwart en wit.