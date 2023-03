Sonos heeft een nieuwe generatie van speaker Move in de maak

Audiomerk Sonos maakt een nieuwe generatie van de Move-speakers. Move was de eerste Bluetooth-speaker van het merk, al kwam vrij snel daarna de nog kleinere Bluetooth-speaker Roam uit. De tweede generatie Move zou dit jaar nog uitkomen, wat betekent dat Sonos zijn 2-nieuwe-producten-per-jaar-regel doorbreekt.

Het is niet vaak zo dat bedrijven zich openlijk uitspreken over het beleid dat het heeft, maar juist Sonos heeft openbaar gemaakt dat het twee producten per jaar uitgeeft. Nu gaat het die regel verbreken. Waar Sonos recent nog in het nieuws was door het opnieuw uitvinden van de Era 300 en 100, is het bedrijf nu alweer bezig met de volgende upgrade. Het is nu de beurt aan Sonos Move, de speaker die na vier jaar een tweede generatie krijgt.

Sonos Move (Gen 2)

Aangezien Sonos ook heeft aangegeven dat het zich dit jaar een heel nieuwe productcategorie zal storten, komt het totaal daarbij op drie momenten dat er nieuwe producten worden aangekondigd in 2023. Wanneer precies, dat weten we nog niet. We weten alleen dat de Move (Gen 2) in de tweede helft van 2023 zou verschijnen. TheVerge schrijft dat de speaker wordt verwacht aan het einde van de zomer of het begin van de herfst.

Het modelnummer van de aankomende Sonos Move is S44 en het apparaat lijkt op zijn voorganger. Hoewel het door zijn gewicht en grootte niet bepaald een Bluetooth-speaker is die je in je tas gooit voor naar het park, is het wel een populair product. Dat komt mede omdat hij door zijn grootte meer ruimte heeft voor het geluid en gebruikers hem prijzen om zijn geluidskwaliteit. Maar, wat heeft zo’n nieuwe variant van Move dan te brengen? Dat is onder andere de manier van verbinden. Bij de huidige versie moet je handmatig wisselen tussen Bluetooth en Wifi met een knop op de achterkant. Bij generatie 2 is dat niet het geval, daar wordt de oplossing gebruikt die je ook in Roam kunt vinden.

Lange ondersteuning

Dat is niet alles. Move gaat namelijk ook meer op de Era-speakers lijken door een verbetering in verwerkingskracht en geheugen. Ook wordt er jarenlange softwareondersteuning belooft en komt er de mogelijkheid om een ander apparaat bedraad op te laden met je luidspreker. Echter lever je wel in op compatibiliteit: de nieuwe Move kan niet meer communiceren met het S1-platform: alleen S2 is geaccepteerd.

Het kan natuurlijk gebeuren dat Move (Gen 2) vertraging oploopt en Sonos zijn twee-per-jaar-beleid niet breekt, maar tegelijkertijd lijken de veranderingen ook echt verbeteringen en hopen we dat mensen snel voor de tweede generatie Move kunnen kiezen, in plaats van de eerste nog kopen terwijl de opvolger al in de startblokken staat.