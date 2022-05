Sennheiser TV Clear zijn draadloze oordoppen voor bij je televisie

De Sennheiser TV Clear moet een superieure spraakhelderheid combineren met het gemak, comfort en de stijl van reguliere True Wireless-oordopjes. Dit model heeft een lage latentie voor elke televisie met optische of analoge output. Je kunt draadloos via bluetooth verbinden en je favoriete films of series kijken op je tv, laptop, tablet of smartphone. Ook bellen en gebeld worden via de smartphone kan met de TV Clear.

De Sennheiser TV Clear biedt een gepersonaliseerde geluidservaring met vijf niveaus van spraakhelderheid. Hoge frequenties kunnen versterkt worden om dialogen goed naar voren te laten komen. Het volumeniveau kan ook ingesteld worden op de oordopjes, zodat niet het algemene volume omhoog gaat, wat storend kan zijn voor andere kijkers. Via Ambient Awareness kun je er ook voor kiezen om geluid van buitenaf juist naar binnen te laten, zodat je blijft horen wat er zich in je omgeving afspeelt.

De draadloze oordoppen wegen 6,9 gram en moeten comfort hoog in het vaandel hebben staan. Een enkele batterijlading zorgt voor een levensduur tot 15 uur. Via de laadetui krijg je nog eens 22 uur. Je kunt de instellingen wijzigen via de TV Clear-app en de oordoppen zelf beschikken over touch-bediening. Ben je ze kwijt? Via Find My Earbuds vind je ze weer terug.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser TV Clear is vanaf midden juni verkrijgbaar met een aanbevolen verkoopprijs van 399,90 euro.

