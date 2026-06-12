Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless heeft Dolby Atmos en verbeterde ANC

Sennheiser kiest voor de MOMENTUM 5 Wireless niet voor een compleet nieuw ontwerp, maar voor een gerichte doorontwikkeling van de voorganger. Wederom vinden we de bekende 42mm-drivers op dit model die zijn geïnspireerd op de HD600-serie, maar voegt daar nu ondersteuning aan toe voor Hi-Res Audio en aptx Lossless. De Smart Control Plus-app laat gebruikers het geluid naar wens instellen met een 8-bands equalizer, het samenstellen van persoonlijke geluidsprofielen en luistermodi.

Dolby Atmos met head tracking

Nieuw op de Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless is ondersteuning voor Dolby Atmos inclusief head tracking. Ruimtelijke audio wordt hierbij dynamisch aangepast aan de bewegingen van het hoofd. Dit moet zorgen voor een meeslepende geluidservaring. Ook op het gebied van ANC zijn er stappen vooruit gezet. De Active Noise Cancelling van deze over-ear bluetooth headset maakt nu gebruik van acht microfoons. Volgens het merk is de ANC-technologie nu tot drie keer effectiever bij het onderdrukken van stemmen en omgevingsgeluid ten opzichte van de MOMENTUM 4 Wireless. De accu van 700 mAh is dit keer vervangbaar, zodat je de levensduur van dit model kunt verlengen. Deze schroef je makkelijk los en kun je vervangen voor een nieuw exemplaar. Sennheiser belooft overigens een accuduur van 57 uur met ANC ingeschakeld. Je krijgt een oplaadcase meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless is vanaf 30 juni 2026 verkrijgbaar in de kleuren Black, White en Denim. De adviesprijs bedraagt 399,90 euro.