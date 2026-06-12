Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless heeft Dolby Atmos en verbeterde ANC

12 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless

Sennheiser heeft de MOMENTUM 5 Wireless officieel aangekondigd. De nieuwe premium hoofdtelefoon volgt de populaire MOMENTUM 4 Wireless op en brengt diverse verbeteringen op het gebied van geluidskwaliteit, actieve ruisonderdrukking (ANC), duurzaamheid en ruimtelijke audio.

MOMENTUM 5 Wireless Sennheiser

Sennheiser kiest voor de MOMENTUM 5 Wireless niet voor een compleet nieuw ontwerp, maar voor een gerichte doorontwikkeling van de voorganger. Wederom vinden we de bekende 42mm-drivers op dit model die zijn geïnspireerd op de HD600-serie, maar voegt daar nu ondersteuning aan toe voor Hi-Res Audio en aptx Lossless. De Smart Control Plus-app laat gebruikers het geluid naar wens instellen met een 8-bands equalizer, het samenstellen van persoonlijke geluidsprofielen en luistermodi.

Dolby Atmos met head tracking

Nieuw op de Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless is ondersteuning voor Dolby Atmos inclusief head tracking. Ruimtelijke audio wordt hierbij dynamisch aangepast aan de bewegingen van het hoofd. Dit moet zorgen voor een meeslepende geluidservaring. Ook op het gebied van ANC zijn er stappen vooruit gezet. De Active Noise Cancelling van deze over-ear bluetooth headset maakt nu gebruik van acht microfoons. Volgens het merk is de ANC-technologie nu tot drie keer effectiever bij het onderdrukken van stemmen en omgevingsgeluid ten opzichte van de MOMENTUM 4 Wireless. De accu van 700 mAh is dit keer vervangbaar, zodat je de levensduur van dit model kunt verlengen. Deze schroef je makkelijk los en kun je vervangen voor een nieuw exemplaar. Sennheiser belooft overigens een accuduur van 57 uur met ANC ingeschakeld. Je krijgt een oplaadcase meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless is vanaf 30 juni 2026 verkrijgbaar in de kleuren Black, White en Denim. De adviesprijs bedraagt 399,90 euro.

Reacties (0)

Lees meer

Trends_Audio_Purifi Audio
Achtergrond Tips en advies Audio 30 december 2025

De trends op het gebied van audio in 2025 en 2026

30 december 2025
Google Pixel 10a Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 04 maart 2026

Review: Google Pixel 10a – Uitstekende midranger kent weinig vernieuwing

04 maart 2026
Ring Battery Video Doorbell Pro (2de generatie) lifestyle Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 25 maart 2026

Ring introduceert compleet nieuwe line-up aan 2K- en 4K-videodeurbellen

25 maart 2026
Samsung The Freestyle projector Beeld
Nieuws Beeld Projectors 05 januari 2026

Samsung lanceert The Freestyle+ met AI-beeldoptimalisatie

05 januari 2026
Zanden_6000F_3 High End
Reviews High End 04 juni 2026

Review: Zanden Audio Systems 6000F geïntegreerde buizenversterker – Japanse origami met samoerai-beheersing

04 juni 2026
Hue Spatial Aware Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 07 januari 2026

Philips Hue introduceert ruimtelijke lichtanalyse en Bridge-upgrade

07 januari 2026
Screenshot Create
Digital Movie Interview Create 06 mei 2026

Interview: Het digitaliseren van analoge films en videobanden – Behoud, restaureer en deel kostbare herinneringen

06 mei 2026
canor_header Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 06 juni 2026

CANOR presenteert de Crius H5S

06 juni 2026