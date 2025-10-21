Review: Sennheiser HDB 630 – Audiofiel zonder draadjes

Meeslepende warmte

Al bij de eerste tonen van ‘Bass Nocturnes’ van Dominik Wagner en Lauma Skride was de verwantschap van de HDB 630 met die bekende hifi-modellen goed hoorbaar. Streamend via de BT 700 van een iMac en met Apple Music in lossless modus, werd de dubbele bas heel rijk en intens gepresenteerd. Een gevoel van afstand was er helemaal niet, de Sennheiser-koptelefoon zette de luisteraar dicht bij het duo. Het was een heel andere balans dan bij een vergelijkbare NC-koptelefoon, incluis de Momentum 4 Wireless. Dankzij een minder overheersend laag, kwam er veel meer resolutie in het midden naar voren, met een mooie weergave van de stemfrequenties die je raakt. Overigens is dit geen basarme hoofdtelefoon, maar is het veel meer in – jawel – een audiofiele proportie. De onderliggende basgitaar bij ‘Karma Police’ van Radiohead was zo voldoende present om dit nummer voor te stuwen, maar het is de fraaie weergave van Thom Yorke’s stem en de delicatere pianotonen waar de HD 630 het verschil maakt. Hij is er weer bij ‘The Mess We’re In’ van PJ Harvey, waar de Sennheiser ook heel sterk uit de hoek bij het discreet presenteren van de verschillende gitaarlijnen. Er is in dit nummer een tweede, ondersteunende gitaarmelodie in het linkse kanaal dat soms wegvalt bij koptelefoons die meer complexe muziek moeilijker verwerken. Dat is hier geen probleem, zelfs bij een lastige beukende technotrack als ‘Itchy’ van Siriusmo waar een stevige beat wordt gecombineerd met snel bewegende samples. Qua snelheid overbrengen en je midden in de mix zetten weet de HDB 630 goed te presteren, waarbij het misschien niet ultiem strak uit de hoek komt maar wel wint met controle. Fijn ook hoe de volgende track in de technoplaylist, ‘Use It Or Lose It’ van Vitalic dezelfde positieve vibes oplevert. Iets helemaal anders is ‘And I Love Her’ van Brad Mehldau Trio, dat met een aardig melodietje op de piano opent. Het is een werk dat echt warmte uitstraalt en zo brengt de Sennheiser het ook. Dat die hogere pianotonen en de cymbaalslagen eerder afgerond oorvriendelijk worden gebracht dan met alle scherp kantjes, dat bevordert enkel maar het langer luisteren.

Uit de doos vond ik de HDB 630 prima klinken en was ik niet geneigd de tuning bij te regelen. De aanwezigheid van Sound Check is niettemin een waardevolle toevoeging, het is een heel intuïtieve manier om de weergave te optimaliseren voor jouw oren – zonder dat je per se bezig moet zijn met geluid of frequentiebanden.

De HDB 630 wordt de markt gezet als een audiofiele optie, dus gericht op muziek. Dat valt te snappen, gegeven de lange geschiedenis van Sennheiser op dit vlak. Maar je kunt hem ook perfect gebruiken om naar uitgebreide podcasts te luisteren. Zowel goede weergave van stemmen als het draagcomfort helpen daarbij. Dezelfde kwaliteiten zijn ook nuttig als je onderweg naar een film wil kijken op je telefoon of tablet. Neen, er is geen ruimtelijke audio op deze koptelefoon, maar de meer open weergave zorgt wel voor een geslaagd gevoel van ‘in’ de actie te zitten.