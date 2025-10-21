Review: Sennheiser HDB 630 – Audiofiel zonder draadjes

Sennheiser viert z’n 80ste verjaardag op verschillende manieren, maar deze draadloze HDB 630 met noise-cancelling is zeker een hoogtepunt. Het bedrijf dat al die decennia microfoons en hoofdtelefoons uitbracht, had tot op dit punt geen draadloze koptelefoon gepresenteerd waar het etiket ‘audiofiel’ bij paste. Dat ziet het nu anders. Zowel technisch als qua weergavekeuzes moet de HDB 630 wél in het rijtje kunnen passen van bekabelde klassiekers als de HD 600, HD 650 en HD 660 S2. Dat vertaalt zich in een hogere prijs, al is dat relatief. Vergeleken met topmodellen van mainstream-merken als Sony en Bose is de HDB 630 wat duurder, als je kijkt naar de draadloze koptelefoons van hifi-merken zoals Bowers & Wilkins en T+A zit de Sennheiser onderaan de prijsvork. De HDB 630 heeft natuurlijk een voorname concurrent in de vorm van de AirPods Max, die voor 579 euro in de winkels ligt. Al pakt de Apple-koptelefoons wel uit met andere functies, zoals ruimtelijke audio en sterke integratie met iOS. De HDB 630 daarentegen, zet resoluut in op geluidskwaliteit. Het bezit daarbij eigenschappen die voor onderweg belangrijk zijn. Zoals een steengoede autonomie van 60 uur mét noise-cancelling ingeschakeld en een snellaadfunctie. De adviesprijs van de Sennheiser HDB 630 bedraagt 499,99 euro.
Met meegeleverde adapter
Ook niet onbelangrijk is dat je bij de HDB 630 de BT 700 ontvangt. Dit is een kleine USB-adapter die een aantal betere Bluetooth-codecs ondersteunt, incluis aptX Adaptive en aptX Lossless. Sennheiser pakt dus meteen een kwestie aan waar veel draadloze hoofdtelefoons mee sukkelen: ze ondersteunen wel betere codecs, maar het brontoestel (zoals je smartphone) niet. En dus kun je die betere codecs in de praktijk niet gebruiken. Dit treft nog het meest iPhone-gebruikers, want Apple wil enkel AAC als betere codec ondersteunen. De BT 700 werkt zowel met smartphones als computers. In de meeste gevallen werkt het gewoon meteen.
Hoewel de adapter aptX Lossless ondersteunt, lust de HDB 630 zelf enkel de HD en Adaptive-varianten van de aptX-codecs. Een beetje een gemiste kans, al hangen er aan de Lossless-versie best wel wat beperkingen. Het bereik is doorgaans beperkt, bijvoorbeeld. Ook even opmerken dat de nieuwe koptelefoon eveneens met LC3 werkt, een codec die de nieuwe standaard wordt.
De Sennheiser-koptelefoon kun je trouwens ook met een USB-kabel aan een laptop of smartphone verbinden. In dit geval kun je hi-resaudio tot 96 kHz/24-bit zonder verlies naar de HDB 630 doorsturen. Sennheiser levert daarnaast een kabel mee die in een jack eindigt, onmisbaar als je tijdens een lange vlucht een film op het in-flight-mediasysteem wil meepikken.
Pluimgewicht met strakke lijnen
Absolute minimalisme, het is een etiket dat je gerust op deze Sennheiser mag hangen. Het is echt een design dat zichzelf wegcijfert. Dat spreek vast mensen aan die een hoofdtelefoon zoeken die ze pakweg ook op kantoor kunnen dragen. De matzwarte driverbehuizingen zonder logo’s of opvallende bedieningselementen contrasteren wel elegant met de doffere beugels in een doffe zilverkleur. Kenners van Sennheiser zullen de HDB 630 trouwens wel vertrouwd vinden overkomen. Dit topmodel gebruikt immers het chassis van de Momentum Wireless 4. In die driverbehuizingen zit aan elke kant een dynamische transducer van 42 mm die gebouwd wordt in Sennheisers Ierse fabriek in Tullamore.
De HDB 630 haalt dus een vertrouwd design boven. Geen slechte zaak, want het levert een hoofdtelefoon op die licht en comfortabel op het hoofd zit. Objectief gezien is z’n 311 gram wel wat zwaarder dan de vederlichte tegenhangers van Bose en Sony, maar in de praktijk is dat verschil niet zo significant. Dat heeft onder meer te maken met de hoofdbandwattering en de oorkussens. Die zijn uit een namaakleder van het Japanse IDEATEX die heel zacht op de oren rust. Het zijn vrij dikke kussens die omgevingsgeluid goed dempen, ondanks een niet al te hoge oordruk. Je oren worden er dus niet al te warm van.
Veel geluidsopties in de app
Net zoals bij heel wat andere Sennheiser-producten gebruik je de Smart Control Plus-app met de HDB 630. Wat je in deze app ziet verschijnen qua instellingen verschilt van product tot product. Bij deze hoofdtelefoon tonen er vooral veel mogelijkheden om de klank naar eigen smaak aan te passen. Los van een reeks geluidspresets die Sennheiser voorziet, kun je ook een Sound Check op je oren loslaten om een eigen preset te creëren. Het gaat hier niet om een traditionele gehoortest zoals sommige andere fabrikanten (zoals Teufel en JBL) aanbieden, maar om een reeks vergelijkingen die je helpen om je eigen voorkeuren te identificeren. Om Sound Check in te stellen, speel je een nummer af dat je goed kent. In een vijftal stappen krijg je telkens drie lichtjes andere tunings te horen. Je kiest in elk stap je favoriet, waardoor je op het einde een equalizerpreset krijgt die de zaken die je belangrijk vindt versterkt of net bepaalde frequenties wat minder hard zet. Het is in elk geval leuker dan luisteren naar pieptonen en levert een goed resultaat op. Wie het liever handmatig aanpakt, kan ook aan de slag met een parametrische equalizer.
Daarmee zijn de mogelijkheden om de weergave te tweaken verre van op. Er is bijvoorbeeld relatief subtiele basboost en een podcast-modus die heel sterk stemmen uitlicht. Dit is wel een echte meerwaarde, want niet elke podcast is even goed opgenomen. Ten slotte biedt de app op audiovlak een crossfeed-functie in twee standen. Als je dit inschakelt, wordt een deel van de audio van het linkse kanaal naar het rechteroor gestuurd en omgekeerd. Het idee hierachter is dat je dan een natuurlijkere luisterervaring krijgt die meer lijkt op live-luisteren of muziek via speakers binnenkrijgen. In die situaties krijgen beide oren immers geluid van beide kanalen te horen, wat bijdraagt aan de beeldvorming. Niet iedereen vindt een crossfeed-functie noodzakelijk, maar er zijn zeker liefhebbers.
Noise-cancelling is top
Ondanks z’n ‘audiofiele’ label komt de HDB 630 met noise-cancelling – of ‘noise control’, zoals Sennheiser het liever noemt. Die technologie heeft zijn plus- en minpunten. Het is zonder twijfel een zegen als je in een luidruchtige omgeving wil luisteren naar muziek of de audio van een video of game. Bovendien luister je dankzij ANC stiller, wat beter is voor je oren. Ruisonderdrukking houdt wel een zekere processing in, wat een impact kan hebben op geluidskwaliteit. Vroeger was die invloed merkbaar sterk, goede hedendaagse NC-systemen produceren weinig ruis en tasten tonaliteit weinig aan. Dat is ook het geval bij de HDB 630.
In de app kun je Noise Control instellen in een adaptieve modus (waarbij de hoofdtelefoon zelf het gepaste niveau van NC kiest) of een custom modus (waarbij je dat zelf beslist). In de adaptieve modus kies de hoofdtelefoon zelf of het een anti-windmodus inschakelt, in de custom-stand beslis je dat zelf.
Op de maximale 100-procent stand (in custom-modus) elimineert de HDB 630 heel veel lawaai rondom. Veel van de basherrie dat vliegtuigmotoren of treinen produceren verdwijnt, met een redelijk groot deel van de hoger klinkende geluiden. Prima geschikt om mee te pendelen of reizen, dus. Stemmen prikken nog door de ruisonderdrukking heen, maar wel heel wat dunner. Je bent dus wel geïsoleerd van je omgeving, handig als je in een drukke open kantoor of kantoortuin je dag doorbrengt.
Meeslepende warmte
Al bij de eerste tonen van ‘Bass Nocturnes’ van Dominik Wagner en Lauma Skride was de verwantschap van de HDB 630 met die bekende hifi-modellen goed hoorbaar. Streamend via de BT 700 van een iMac en met Apple Music in lossless modus, werd de dubbele bas heel rijk en intens gepresenteerd. Een gevoel van afstand was er helemaal niet, de Sennheiser-koptelefoon zette de luisteraar dicht bij het duo. Het was een heel andere balans dan bij een vergelijkbare NC-koptelefoon, incluis de Momentum 4 Wireless. Dankzij een minder overheersend laag, kwam er veel meer resolutie in het midden naar voren, met een mooie weergave van de stemfrequenties die je raakt. Overigens is dit geen basarme hoofdtelefoon, maar is het veel meer in – jawel – een audiofiele proportie. De onderliggende basgitaar bij ‘Karma Police’ van Radiohead was zo voldoende present om dit nummer voor te stuwen, maar het is de fraaie weergave van Thom Yorke’s stem en de delicatere pianotonen waar de HD 630 het verschil maakt. Hij is er weer bij ‘The Mess We’re In’ van PJ Harvey, waar de Sennheiser ook heel sterk uit de hoek bij het discreet presenteren van de verschillende gitaarlijnen. Er is in dit nummer een tweede, ondersteunende gitaarmelodie in het linkse kanaal dat soms wegvalt bij koptelefoons die meer complexe muziek moeilijker verwerken. Dat is hier geen probleem, zelfs bij een lastige beukende technotrack als ‘Itchy’ van Siriusmo waar een stevige beat wordt gecombineerd met snel bewegende samples. Qua snelheid overbrengen en je midden in de mix zetten weet de HDB 630 goed te presteren, waarbij het misschien niet ultiem strak uit de hoek komt maar wel wint met controle. Fijn ook hoe de volgende track in de technoplaylist, ‘Use It Or Lose It’ van Vitalic dezelfde positieve vibes oplevert. Iets helemaal anders is ‘And I Love Her’ van Brad Mehldau Trio, dat met een aardig melodietje op de piano opent. Het is een werk dat echt warmte uitstraalt en zo brengt de Sennheiser het ook. Dat die hogere pianotonen en de cymbaalslagen eerder afgerond oorvriendelijk worden gebracht dan met alle scherp kantjes, dat bevordert enkel maar het langer luisteren.
Uit de doos vond ik de HDB 630 prima klinken en was ik niet geneigd de tuning bij te regelen. De aanwezigheid van Sound Check is niettemin een waardevolle toevoeging, het is een heel intuïtieve manier om de weergave te optimaliseren voor jouw oren – zonder dat je per se bezig moet zijn met geluid of frequentiebanden.
De HDB 630 wordt de markt gezet als een audiofiele optie, dus gericht op muziek. Dat valt te snappen, gegeven de lange geschiedenis van Sennheiser op dit vlak. Maar je kunt hem ook perfect gebruiken om naar uitgebreide podcasts te luisteren. Zowel goede weergave van stemmen als het draagcomfort helpen daarbij. Dezelfde kwaliteiten zijn ook nuttig als je onderweg naar een film wil kijken op je telefoon of tablet. Neen, er is geen ruimtelijke audio op deze koptelefoon, maar de meer open weergave zorgt wel voor een geslaagd gevoel van ‘in’ de actie te zitten.
Conclusie
Je zou kunnen argumenteren dat de HDB 630 een audiofielere weergave nastreeft, zoals bepaalde NC-koptelefoons van hifi-merken reeds doen. De Sennheiser doet dat echter in een meer toegankelijke vorm en met een paar unieke troeven. Een heel slim idee is dat Sennheiser de BT 700 meelevert, waardoor iedereen deze koptelefoon optimaal kan gebruiken. In het bijzonder voor mensen met een iPhone of iPad die van Apple geen aptX-ondersteuning meekreeg. De adapter werkt ook met andere headsets en in twee richtingen, waardoor je hem in veel scenario’s kunt inpassen.
Het is wel spijtig dat aptX Lossless niet ondersteund wordt, maar de vele andere aptX-varianten leveren op zich al uitstekende geluidskwaliteit. Het verschil met het standaard SBC is heel merkbaar. Dat komt ook omdat de HDB 630 gewoonweg een goede hoofdtelefoon is, met een tuning die grotendeels trouw blijft aan wat de bekabelde HD 6xx-modellen bieden. Een geslaagd verjaardagscadeau aan zichzelf, dat mag je wel stellen.
Beoordeling
Sennheiser HDB 630
- Bluetooth-adapter meegeleverd met betere codecs
- Lichte constructie
- Topklasse batterijleven
- Warme en omhullende ervaring
- Heel fraai middenweergave
- Veel audio-opties in de app
- Geen aptX Lossless
Beoordeling Sennheiser HDB 630
