Sennheiser belooft ‘audiofiel geluid’ met nieuwe Sennheiser IE 200

Sennheiser heeft een nieuwe audiogadget aangekondigd, namelijk Sennheiser IE 200. Dit zijn bedrade oordopjes die volgens het merk een breder publiek opzoeken. De functies en kwaliteit doen niet onder voor oordopjes in het hogere segment, meent Sennheiser. Echter zijn ze veel prettiger geprijsd.

“De Sennheiser IE 200 vormt een open uitnodiging voor iedereen om te genieten van hoogwaardig geluid”, zegt Jermo Koehnke, Sennheiser Audiophile Product Manager. “Door zijn gebalanceerde, levensechte geluidsreproductie zijn gebruikers in staat om die details te horen die ze misten met gewone hoofdtelefoons.”

Sennheiser IE 200

Sennheiser wil een bredere doelgroep aanspreken, maar spreekt tegelijkertijd over ‘kwaliteit op audiofiel niveau’. Zo kunnen ook hifi-fans genieten van deze oordopjes met hun 7-millimeter transducer en compacte vorm. Er zou zelfs nagenoeg geen harmonische vervorming optreden met deze oordopjes, die een natuurlijke frequentieresponscurve hebben. Door de ‘dubbele tuning’ kun je de oordopjes in twee verschillende positiesgebruiken om je meer controle te geven over hoe de audio werkelijk klinkt.

De oordopjes zijn geschikt voor elk oorformaat en het design is zo gemaakt dat je ze lang in kunt houden zonder irritatie. Maar wel met een goede afdichting zodat er weinig geluid weglekt. Dat komt mede door visco-elastisch schuim en silicone ooradapters, die meteen geluid van buitenaf blokkeren. Sennheiser IE 200 is vanaf nu beschikbaar voor voorbestellen. Vanaf 31 januari liggen ze in de winkel voor de adviesprijs van 149,90 euro.

Momentum 4

De laatste Sennheiser die wij hebben gereviewed (voor onderweg) is Sennheiser Momentum 4 en daar waren we erg over te spreken: “De Momentum 4 Wireless is een van de best klinkende NC-koptelefoons van het moment. En met Sound Check kun je het makkelijk naar eigen smaak tunen. De ruisonderdrukking is goed en beter dan het gemiddelde, maar niet klasseleidend. Al vermoeden we dat de meesten hier tevreden mee zullen zijn. Het nieuwe design vinden we wat anoniem, maar het kan niet ontkend worden dat de M4W er strak en modern uitziet. Doe daar nog de verbluffende autonomie bij, en je spreekt over een hoofdtelefoon die zeer geschikt is voor lange pendeldagen en vluchten naar de andere kant van de aardbol.”

Het is te hopen dat deze goedkopere oordopjes van Sennheiser (hoewel ze zeker niet uitzonderlijk goedkoop zijn) straks net zo goed klinken. Over een paar weken weten we het.