Roksan Attessa Streaming versterker – De perfecte one box oplossing?

Uiterlijk en specificaties

Het aan mij ter beschikking gestelde exemplaar is uitgevoerd in zwart, wat de versterker erg goed staat. De centraal geplaatste grote draaiknop voor onder andere het regelen van het volume heeft een zilvergrijze ring. De metalen kast is aan de linker- en rechterkant aan de onderzijde afgeschuind. Het aluminium front is verder helemaal strak met in het midden over de volle breedte een smal oled paneel wat de gekozen bron en het volumeniveau laat zien als de versterker aan staat. Helemaal rechts op het front zit een 3,5 mm hoofdtelefoon aansluiting. De Attessa oogt slank en meet om precies te zijn 432 x 76 x 346 millimeter. Ondanks de vele aansluitmogelijkheden oogt de achterzijde opgeruimd en strak. Roksan heeft er duidelijk werk van gemaakt om de aansluitingen zo logisch en ruim mogelijk te plaatsen. Naast twee sets analoge aansluitingen en een dedicated MM phono ingang beschikt de Attessa over een ruime hoeveelheid digitale ingangen. Tweemaal Optisch SPDIF, tweemaal Coax en bluetooth. Een set enkelvoudige luidsprekeraansluitingen, een set RCA pre-out voor bijvoorbeeld het aansluiten van een subwoofer is eveneens aanwezig. Het netsnoer is afneembaar zodat de liefhebber kan experimenteren met een ‘beter’ exemplaar mocht die behoefte er zijn. Natuurlijk is er een ethernet aansluiting en een ingang voor de meegeleverde WiFi dongle. Het eerdergenoemde gewicht is grotendeels te verklaren door de forse ringkerntrafo van 400VA. Mede hierdoor is de versterker in staat om tweemaal tachtig Watt vermogen te leveren aan 8 Ohm. In de praktijk zal blijken dat dit meer dan voldoende is om mijn woonkamer van veertig vierkante meter te vullen met muziek. De ingebouwde DAC verwerkt via de coaxiale ingangen signalen tot 24bit/192kHz en via de optische ingangen 24bit/96kHz. Ook kan een MQA-signaal gedecodeerd worden.

Grootste pluspunt ten opzichte van andere alles in één oplossingen is zonder twijfel de integratie van het BluOs streamingplatform. Tot voor kort alleen voorbehouden aan de merken Bluesound en NAD. BluOs staat bekend als één van het beste, zo niet de beste, streamingplatforms. Zeer betrouwbaar, een goede interface die bijna het niveau van Roon benaderd, en met grote regelmaat updates. Dit is natuurlijk niet alles. Het maakt de Attessa Streaming versterker eveneens geschikt voor Multi-Room toepassingen tot wel 64 zones met bijvoorbeeld draadloze speakers of een soundbar van Bluesound. Naast deze Attessa Streaming versterker is er in de reeks tevens een draaitafel en cd-loopwerk beschikbaar. Mocht je streaming niet nodig hebben dan is er nog de ‘gewone’ Attessa versterker.