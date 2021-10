vM CA470

In de luisterruimte staan de nieuwe CA470 voorversterker en PA472 eindversterker uit de zogenaamde 400-series. Van Medevoort Audio leverde ook een aantal Silver Cables. Daarnaast de nieuwe RA4 Resonance Absorbers. De essentie daarvan is dat ze de energie van de resonanties lineair dempen over de hele audioband. Er is daarom geen kleuring, zoals vaak aanwezig met andere voeten, schijven, kegels en stukjes hout. De voorversterker is echt no nonsense. Met een volumeregelaar en zes lijningangen moet je het doen. Gelukkig een gewone afstandsbediening en geen ‘app’. De afstandsbediening biedt de volumeregeling, de keuze van de ingangen, mute en standby. De voorversterker heeft een DC-uitgang om te koppelen met de eindversterker. Die kan dan, via de afstandsbediening en gelijk met de voorversterker, ook de eindversterker en eventueel andere apparaten in/uit de stand-bystand zetten. De RC-uitgang van de voorversterker kan de IR functies van de afstandsbediening doorkoppelen naar een tuner. De verbindingskabel is een rca (cinch) kabel. Met een klein risico, waarvoor in de user manual wordt gewaarschuwd, dat een handige neef die kabel in een audio-aansluiting plugt. De CA470 is geen voorversterker met filters, toonregelingen, balans en andere features. Die heb je ook helemaal niet nodig. Voorversterkers met al die uitgebreide instelmogelijkheden worden doorgaans gebruikt om allerlei problemen met luidsprekers, kabels, plaatsing en de akoestiek op te lossen. Maar, je moet het probleem bij de oorzaak aanpakken. Ja, zeggen de muziekliefhebbers, maar ‘de instelmogelijkheden worden ook gebruikt om een ‘slechte’ opname te corrigeren’. Zulke opnames kun je beter weggooien. Maar, als je dan wilt corrigeren dan hebben de meeste voorversterkers helaas niet de kantelpunten en instelbare centerfrequenties waar precies die problemen in de opname zitten.

De CA470 heeft zoveel ontwerpfeatures, dat die niet allemaal binnen de redactionele ruimte passen. Hier dus de highlights, maar de website geeft uitgebreide informatie. Opvallend is de zeer degelijke bouw. De schakelingen zijn discreet opgebouwd en staan in klasse-A. De halfgeleiders zijn snelle typen voor een grote bandbreedte. De open-lus bandbreedte is tot ver boven het hoorbare bereik. Er zijn aparte voedingen voor elk kanaal en voor de logic en relais. De genoemde technieken zorgen voor het ontbreken van cross-over vervorming en het ontbreken van fase-issues. Vertaald naar de hoorbare resultaten betekent dit een zeer ruimtelijk beeld met een goede focussering, rust en het uitblijven van luistermoeheid. De voorversterker heeft een symmetrische ingang en een symmetrische uitgang, naast de vijf RCA-ingangen, twee RCA-uitgangen en een tape-uitgang.