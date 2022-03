Review: Torus PowerBlock series – Wat doet het in uw systeem?

Phase-shift

Een ringkerntrafo is nog om een andere reden idealer als isolation transformer voor audio in vergelijking met standaard EI-trafo’s. In een EI-trafo, die veel goedkoper is, is de koppeling tussen de windingen niet zo stabiel. Dat resulteert in een phase-shift, waarbij spanning en stroom in de tijd uit elkaar gaan lopen. Binnen de audio betekent het dat een versterker dynamiek gaat verliezen en een verminderd impulsgedrag heeft. Alles wat je niet wilt tijdens het luisteren naar muziek. In de luisterruimte staan enkele EI-core scheidingstrafo’s. Het filteren gaat prima en dat is merkbaar in een schonere weergave. Maar, de dynamiek vermindert ook. Zulke EI-trafo’s dienen uiteraard een ander doel. Ze worden hier gebruikt tijdens het prutsen aan buizenapparatuur. Ze bieden dan een stukje veiligheid voor als je in de buurt van de 1200 Volt komt tijdens het meten van een 211. Een ringkerntrafo (zoals gebruikt door Torus) heeft een betere koppeling tussen de windingen. Theoretisch is er dus minder phase-shift en zal er een beter impulsgedrag overblijven. De meningen zijn hierover verdeeld. Een technicus waarmee onlangs werd gesproken, gaat ervan uit dat elke isolatietransformator een mate van phase-shift kent.

De Torus unit blokkeert derde en hogere harmonischen. In principe zowel differential-mode storingen als common-mode storingen. Maar, er is geen bescherming tegen storingen met een lage frequentie en tegen differential mode surges. Isolation transformers zijn in het algemeen ontwikkeld om differential-mode storingen door te laten en common-mode storingen te blokkeren. Onweer levert kortdurende spikes op. Op het koppelingsvlak zijn deze storingen common-mode. Maar, ze worden door de aanwezigheid van een neutrale grondverbinding omgezet in differential mode. Standaard beschermt de Torus dus niet tegen in principe veel voorkomende spikes als gevolg van onweer. Maar, de meeste Torus-units doen dat door middel van een elektronische schakeling. Deze heet surge suppression module en houdt dus differential-mode storingen als gevolg van onweer tegen. Het is een actieve schakeling, dus als het audiosysteem niet speelt, moet de Torus ‘aan’ staan teneinde te beschermen tegen dit soort spikes. Zinvol als apparatuur in de sleep-mode staat. Om heel exact te zijn, wordt die bescherming tegen spikes zowel gedeeltelijk door het elektronische circuit als door het elektrostatische shield gedaan. De PowerBlock Series biedt geen bescherming tegen overspanning en onderspanning. Die kunnen ontstaan doordat de netspanning uitvalt, verminderd of een hogere waarde aanneemt doordat de energieleverancier de power weer opstart. Voor wie deze bescherming van belang is kan terecht bij andere Torus apparatuur.