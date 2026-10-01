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Yamaha introduceert R200A als instapmodel voor hifi-liefhebbers

01 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
Yamaha R200A

De Yamaha R200A is een nieuwe stereoreceiver die beginnende hifi-liefhebbers kennis moet laten maken met een traditionele audio-installatie. De receiver combineert een klassieke versterkeropzet met aansluitingen voor zowel analoge als moderne audiobronnen.

R200A Yamaha

De Yamaha R200A beschikt over een discrete eindversterker die volgens Yamaha 100 watt per kanaal levert bij 8 ohm (40 Hz-20 kHz, 0,2 procent THD). Voor het aansluiten van een platenspeler is een MM-phono-ingang aanwezig, terwijl ook een cd-speler kan worden aangesloten. Daarnaast ondersteunt de receiver Bluetooth voor draadloze muziekweergave vanaf smartphones en tablets. Bluetooth Multipoint maakt het mogelijk om twee apparaten gekoppeld te houden en tussen beide te wisselen. Voor radio luisteren is de R200A uitgerust met een FM/AM- en DAB+-tuner. In totaal kunnen 40 favoriete zenders worden opgeslagen. De receiver beschikt verder over A/B-luidsprekerselectie, waarmee maximaal vier luidsprekers kunnen worden aangesloten. Ook is een aparte subwooferuitgang aanwezig.

Yamaha zegt bij het ontwerp extra aandacht te hebben besteed aan de interne opbouw. Zo zijn het analoge en digitale gedeelte van de printplaat van elkaar gescheiden om interferentie te beperken. Een speciaal ontworpen koelplaat moet zowel voor warmteafvoer als extra stijfheid zorgen. Een centrale verstevigingsbalk verbindt daarnaast het voor- en achterpaneel van het chassis. De R200A krijgt een behuizing op standaard hififormaat en is bedoeld om als basis te dienen voor een losse stereo-installatie met bijvoorbeeld een platenspeler, cd-speler en afzonderlijke luidsprekers.

Prijs en beschikbaarheid

De Yamaha R200A receiver is verkrijgbaar vanaf november in de kleuren zwart en zilver voor 369 euro.

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