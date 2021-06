Review: TCL TS8132 soundbar – Atmos voor een redelijke prijs

Minimalisme heerst

Opvallen is in elk geval niet wat de TS8231 doet als het gaat om design. Maar dat lijkt ook precies de bedoeling. De slanke, zwarte soundbar met zacht afgeronde hoeken doet werkelijks niets om op te vallen. Zelfs het TCL-logo is amper zichtbaar vanuit de sofa en het scherm dat zich verschuilt achter het luidsprekerdoek dat de hele voorkant overspant zie je enkel als je iets aanpast. Het volume bijvoorbeeld, of een ingang. Je ziet hier ook in welke codec audio wordt aangeleverd.

En dat wegcijferende karakter is ok, want een minimalistische soundbar die niet opvalt in de woonkamer is toch iets dat veel mensen wensen. De TS8132 is bovendien betrekkelijk compact en ook niet heel hoog – wel betrekkelijk diep. Dat zien we wel vaker bij Dolby Atmos-soundbars met bovenliggende speakers. Die twee extra luidsprekers of drivers aan de bovenkant moeten nu eenmaal ergens een plek krijgen. Vanwege de bovenliggende speakers mag je de TCL-soundbar niet in een nis of onder de tv schuiven.

Nog over de display: in een verduisterde kamer is die wel heel fel. Via een knop op de remote kun je hem dimmen, maar het blijft opvallend. Gelukkig schakelt het scherm zich na enkele seconden uit. Het is wel spijtig dat het niet een breed display is (wel hoog). Zelfs korte berichten zoals ‘Dolby Atmos’ moeten voorbij scrollen.