Review: TCL C935U – Dolby Atmos voor een prik

Sobere verschijning

TCL zegt zelf dat de C935U ontworpen is om te combineren met een 55- of zelfs een 65-inch tv. Het denkt daarbij onder meer aan de topmodellen uit z’n nieuwe C635- en C735-reeks. Maar eigenlijk is die uitspraak wel wat vreemd, want met z’n breedte van 104 cm is de C935U helemaal niet extreem groot. Het is geen gigantische Philips Fidelio B97 of een LG DNGR11, soundbars die écht ontworpen zijn om bij de grootste schermmaten te passen. De TCL ziet er zelfs wat klein uit als we de soundbar bij onze muurgemonteerde LG OLED55C9 van 55-inch parkeren. Zoals wel vaker bij Dolby Atmos-soundbars is het ontworpen om los op een meubel te staan. De speakers bovenaan de C935U moeten vrij kunnen uitstralen. Wel is het dankzij hoe de zijspeakers zijn ingebouwd – zie verder over RAY•DANZ – minder kritisch om links en rechts van de soundbar vrije ruime te houden. En uiteraard heb je ook de optie om hem aan de muur te hangen.

Qua design heb je met een soundbar twee opties: je maakt het net een blikvanger of zet in op terughoudendheid. TCL kiest voor die laatste strategie bij de C935U. Het presenteert zich heel sober, dankzij een donker stofje dat nagenoeg heel de soundbar bedenkt. Zelfs van dichtbij zie je amper de toetsen die er bovenaan zijn aangebracht. Er is een display, maar die treedt bijna nooit in werking. Het zit verstopt achter het textiel aan de voorkant; je ziet hem enkel als er echt iets wordt getoond. Bij het veranderen van het volume bijvoorbeeld.

De bijhorende draadloze subwoofer is een potig ding. Het is ook nogal functioneel afgewerkt, zoals wel vaker. Voor het beste geluid zet je hem best niet al te ver van je tv-scherm.