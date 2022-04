Review: System Audio Air 1 – Niet een doorsnee Bluetooth-speaker

Tv en draaitafel welkom

Het is de achterzijde die verraadt wat de Air 1 allemaal kan. Het ding staat propvol met ingangen én zelfs een uitgang. Dat laatste lijkt wat gek, maar is wel interessant als je de speaker wil gebruiken voor tv-kijken. Via een sub-uitgang kun je namelijk een subwoofer aansluiten voor betere bassen, wat die geluidseffecten in de zoveelste Marvel-film wat machtiger maakt. Maar een sub gebruiken hoeft niet per se.

Het lijstje ingangen is indrukwekkend uitgebreid, al vermoeden we dat vooral de phono- en de HDMI-ARC-inputs gebruikt gaan worden. Dat is echt wel bijzonder en maakt deze Air 1 net wat interessanter, ook als soundbar-alternatief. De doelgroep lijkt ons dan vooral lui die in de eerste plaats muziek willen beluisteren en beter tv-geluid als bonus erbij krijgen. Het zal niet verbazen dat de Air 1 geen surround kan verwerken. Vergeet dus niet om de audio-output op je tv naar PCM te schakelen.

De toegewijde phono-ingang is eveneens de moeite, vooral omdat de Air 1 daarmee klaar is voor elke draaitafel. Je hoeft niet per se een model te kopen met een ingebouwde versterker (wat vaak goedkopere toestellen zijn) of nog investeren in een extra phono-voorversterker die je interieur rommelig maakt. Er zijn nog twee optische ingangen, een aux-ingang en een paar cinch-aansluitingen als je toch nog iets als een muziekspeler, een streamer of een cd-speler aan de speaker wil koppelen.