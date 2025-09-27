Review: System Audio Legend 40.2 Silverback DS – Voor een woonkamer zonder kabels

Slanke Scandi-torens

De Legend 40.2 Silverback DS is een 4-wegs gesloten ontwerp, wat je niet zo vaak tegenkomt – en al helemaal niet op dit relatief slank formaat. De designtaal van System Audio opteert voor slanke torens die door hun bolle zijkanten nog minimalistischer lijken. De breedte van 19 cm is echt heel bescheiden. De matzwarte of satijnwitte kleurstelling versterkt de Scandi-uitstraling, al helemaal omdat de drivers ook mat van kleur zijn. Een klein detail dat je al zittend niet merkt: de voorkant of baffle lijkt voor de kast te zweven. Op de zwarte uitvoering die wij op bezoek kregen, is er een streep donker hout aangebracht. Chique, al moet je wel echt naast de speaker staan om het te merken.

De Legend 40.2 Silverback DS’en opstellen is niet moeilijker dan een paar passieve speakers. System Audio houdt wel van een zogenaamde outrigger-voet, waarbij je per speaker vier metalen stukken moet moeten. Aan het uiteinde van elk kun je spikes plaatsen of heel dikke dempende voetjes. Beide opties zitten mee in de doos.

Elke speaker is actief: het bevat zijn eigen versterker, wat betekent dat je per speaker een stroomdraad hebt. System Audio-oprichter Ole Witthøft is een grote voorstander van actieve designs, volgens hem zijn ze de toekomst omdat ontwerpers de versterking met DSP perfect kunnen afstemmen op de eigenschappen van de drivers. Dat zet het bedrijf bij deze DS-versie echt in de praktijk om. De DS-editie bevat geen passieve onderdelen meer, wel vier ingebouwde versterkers met DSP-sturing. Wat de ontwerpers meer controle gaf over het gedrag van die twee 5½ inch woofers en enkele 5½ inch midrange-driver, plus de 25 mm softdome-tweeter.

De WiSA-ontvanger zit mee in de behuizing, zodat je de Legend 40.2 Silverback DS’en draadloos kunt gebruiken. Er is echter ook een XLR-ingang als je toch liever de speakers rechtstreeks zou willen aansturen met bijvoorbeeld een streamer-DAC-voorversterker. Wellicht gaan de meeste mensen dit niet gebruiken, maar het is wel fijn dat SA het voorziet. Als je later voor een of ander reden niet met WiSA wil werken, kun je toch nog de luidsprekers blijven gebruiken.

Om WiSA in te stellen, moet je eerst aangeven op welke positie een speaker komt te staan. Dat doe je vlot door op een knop te blijven drukken totdat de led bij de gewenste positie oplicht. Aangezien de speakers ook in een surroundopstelling kunnen passen, zien er ook ledjes voor surround achter of de centerpositie. Wij testen echter in stereo en stellen een in op front links en het ander op front rechts. Daarna is het gewoon kwestie van dezelfde knop wat langer in te drukken zodat de pairing mode geactiveerd wordt, en hetzelfde te doen op de hub.