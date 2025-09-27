Review: System Audio Legend 40.2 Silverback DS – Voor een woonkamer zonder kabels

Reviews Audio Luidsprekers Beoordeling 8.5

System Audio legend 40 silverback DS – 2

De Legend 40.2 Silverback DS is de nieuwste actieve luidspreker van het Deense System Audio. In combinatie met hun Stereo Hub HT voorzien van veel streaming en inputs, beloven deze interieurvriendelijke torens je te verlossen van luidsprekerkabels en toch echte hifi-kwaliteit te bieden.

System Audio WiSA

System Audio is wellicht de luidsprekerbouwer die het meest het voortouw neemt op vlak van actieve speakers en die via WiSA draadloos werken. Het Deense bedrijf maakt ook wel passieve luidsprekers, zoals de Signature 5 die we enkele maanden geleden getest hebben. Maar van actief en van WiSA houdt System Audio echt. Ze hebben al vele jaren zogenaamde Silverback-modellen in hun assortiment, luidsprekers die voorzien van een ingebouwde versterking en die via WiSA-technologie verbinden met een WiSA-hub. Dat kan een doosje zijn die System Audio zelf aanbiedt, maar omdat WiSA een open standaard is kun je de Silverback-speakers eveneens verbinden met pakweg de SC15 van Primare of rechtstreeks met bepaalde LG-televisies.

Dit jaar bracht System Audio een nieuwe DS-editie uit van de bestaande Legend 40 Silverback-model, samen met een nieuwe Stereo Hub HT. De andere Legend-modellen zullen vermoedelijk op termijn de stap richting een DS-uitvoering maken.

In deze review gaan we aan de slag met de Legend 40.2 Silverback DS-vloerstaanders in combinatie met die nieuwe hub van SA. Omdat dat klein kastje over veel inputs en streaming beschikt, krijg je dus voor ongeveer 5.500 euro een volledig muzieksysteem dat desgewenst je tv-geluid kan afhandelen. En dat zonder een luidsprekerkabel in zicht.

Tech Specs 

  • Wat: 4-wegs actieve vloerstaander met WiSA-hub
  • Opbouw: Legend DXT 25mm, Legend 15/4 5½ inch glasvezel-midrange, 2 x Legend 15/6 5½ inch glasvezel-woofer
  • Frequentiebereik: 20 – 25.000 Hz (+/- 1,5 dB)
  • Vermogen: 300 Watt
  • Afmetingen: 19 x 95.5 x 26,5 cm
  • Gewicht: 19,4 kg
  • Afmetingen: 21 x 18 x 3.5 cm (Stereo Hub HT)
  • Prijs: 5.448 euro

Een hub stuurt alles aan

De aandacht van bezoekers zal vast uitgaan naar de slanke System Audio-speakers. Maar het kloppende hart van dit systeem is eigenlijk de Stereo Hub HT, die alles regelt en voorzien is van ingangen voor externe bronnen. Het is een klein toestel, ongeveer zo groot als een paperback. De meegeleverde remote werkt via Bluetooth, er is een app en WiSA levert een sterk signaal, drie zaken die toelaten dat je het gerust in een meubel mag verstoppen. Of achter je televisie die aan de muur hangt. System Audio biedt naast deze Stereo Hub HT ook een Surround Hub aan die WiSA-speakers in een opstelling tot 5.1.2 of 7.1 kan aansturen. De Stereo Hub HT houdt het op twee kanalen, maar het is wel mogelijk om per kanaal 16 luidsprekers aan te sluiten. Draadloos, want dat is wat WiSA mogelijk maakt. Over de technologie is al veel inkt gevloeid, de essentie is dat het echt gemaakt is om de luidsprekerkabel te vervangen. Het doorsturen van audio van de hub naar de speakers gebeurt in hoge kwaliteit: met weinig lag, lossless en in 96 kHz/24-bit.

HDMI en meer

Hoewel de hub niet groot is, heeft de producent – SA bouwt het niet zelf, dat doet Platin – veel op de achterzijde kunnen proppen. Naast HDMI-eARC, zijn er drie optische inputs, één paar analoge cinch-ingangen, een coaxiale poort en twee keer USB (een USB-klasse B, voor een streamer of pc). Die analoge ingang is niet voor platenspelers gemaakt, maar als je een draaitafel met een versterkte uitgang kiest of een phonovoorversterker erbij neemt kun je probleemloos vinyl via de System Audio’s beluisteren.

Met de sub out sluit je een subwoofer bekabeld aan, maar dat kan ook draadloos via WiSA. System Audio verkoopt subs met WiSA, maar er zijn ook andere opties. Goed om weten: de hub krijgt stroom via een gewone USB-C-kabel. Je kunt hem dus bijvoorbeeld achter je tv verstoppen en voeden via een USB-poort op dat toestel.

Ook op vlak van streaming heerst er overvloed. AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect (klaar voor de vaak besproken ‘Supremium’-abonnement), Tidal Connect en binnenkort Qobuz Connect zijn beschikbaar. Een UPnP-app gebruiken om de System Audio’s aan te sturen kan, en de Hub is ook al Roon Ready. Bluetooth rondt het streamingaanbod af.

Slanke Scandi-torens

De Legend 40.2 Silverback DS is een 4-wegs gesloten ontwerp, wat je niet zo vaak tegenkomt – en al helemaal niet op dit relatief slank formaat. De designtaal van System Audio opteert voor slanke torens die door hun bolle zijkanten nog minimalistischer lijken. De breedte van 19 cm is echt heel bescheiden. De matzwarte of satijnwitte kleurstelling versterkt de Scandi-uitstraling, al helemaal omdat de drivers ook mat van kleur zijn. Een klein detail dat je al zittend niet merkt: de voorkant of baffle lijkt voor de kast te zweven. Op de zwarte uitvoering die wij op bezoek kregen, is er een streep donker hout aangebracht. Chique, al moet je wel echt naast de speaker staan om het te merken.

De Legend 40.2 Silverback DS’en opstellen is niet moeilijker dan een paar passieve speakers. System Audio houdt wel van een zogenaamde outrigger-voet, waarbij je per speaker vier metalen stukken moet moeten. Aan het uiteinde van elk kun je spikes plaatsen of heel dikke dempende voetjes. Beide opties zitten mee in de doos.

Elke speaker is actief: het bevat zijn eigen versterker, wat betekent dat je per speaker een stroomdraad hebt. System Audio-oprichter Ole Witthøft is een grote voorstander van actieve designs, volgens hem zijn ze de toekomst omdat ontwerpers de versterking met DSP perfect kunnen afstemmen op de eigenschappen van de drivers. Dat zet het bedrijf bij deze DS-versie echt in de praktijk om. De DS-editie bevat geen passieve onderdelen meer, wel vier ingebouwde versterkers met DSP-sturing. Wat de ontwerpers meer controle gaf over het gedrag van die twee 5½ inch woofers en enkele 5½ inch midrange-driver, plus de 25 mm softdome-tweeter.

De WiSA-ontvanger zit mee in de behuizing, zodat je de Legend 40.2 Silverback DS’en draadloos kunt gebruiken. Er is echter ook een XLR-ingang als je toch liever de speakers rechtstreeks zou willen aansturen met bijvoorbeeld een streamer-DAC-voorversterker. Wellicht gaan de meeste mensen dit niet gebruiken, maar het is wel fijn dat SA het voorziet. Als je later voor een of ander reden niet met WiSA wil werken, kun je toch nog de luidsprekers blijven gebruiken.

Om WiSA in te stellen, moet je eerst aangeven op welke positie een speaker komt te staan. Dat doe je vlot door op een knop te blijven drukken totdat de led bij de gewenste positie oplicht. Aangezien de speakers ook in een surroundopstelling kunnen passen, zien er ook ledjes voor surround achter of de centerpositie. Wij testen echter in stereo en stellen een in op front links en het ander op front rechts. Daarna is het gewoon kwestie van dezelfde knop wat langer in te drukken zodat de pairing mode geactiveerd wordt, en hetzelfde te doen op de hub.

Een fijne remote

De remote die je bij de Stereo Hub HT krijgt is naar goede System Audio-gewoonte een luxueus ding uit metaal. Met z’n strak design en verlichte knopjes ziet het er echt prima uit. ’s Avonds in een verduisterde kamer zie je op het kastje door die leds in één oogopslag welke ingang geselecteerd is en het volumeniveau. Wel handig, want op de hub staat geen display. De remote die je bij deze hub krijgt is bovendien via USB-C op te laden. Dat is heel wat beter dan het gedoe met een schroevendraaier om de batterij te vervangen bij de vorige versie.

Room Service

Je kunt ook met de SA Cockpit-app aan de slag. Die biedt dezelfde functies en heel wat extra’s. De app doet zijn werk goed, al hadden we soms wel wat problemen als we de app opnieuw openden na even een andere app te hebben gebruikt. De vele opties compenseren een occasionele drop-out echter ruimschoots. Een handigheid is het scherm waarop je virtueel de speakers en de sofa ziet. Hier kun je allerlei zaken fijn afregelen, bijvoorbeeld door de afstand naar elke weergever in te geven of de integratie van een sub tot in de puntjes te regelen.

Heel interessant is ‘Room Service’, wat in essentie kamerkalibratie is om de speakers optimaal te doen klinken in je kamer. Heb je een iPhone of iPad, dan kun je met de app meteen aan de slag. Met een Android-apparaat is het wat complexer, omdat de microfoons op smartphones van andere merken wisselvallig zijn qua karakteristieken. De oplossing is een Zen WiFi-meetmicrofoon, die je apart moet aanschaffen en die draadloos met je smartphone verbindt. Toevallig hebben we zo’n Zen-microfoon liggen, want er zijn nog wel meer merken die het gebruiken voor een kamerkalibratiefunctie, zoals Canvas HiFi en Primare. Vermoedelijk zijn er wel meer fabrikanten die bij Platin komen aankloppen voor het nodige.

De Room Service-meting vereist geen speciale kennis. Terwijl de speakers vrij luid witte ruis produceren, moet je de microfoon op hen gericht houden terwijl je door de kamer loopt. De app registreert de veranderingen in de ruis en bepaalt hiermee welke frequenties gedempt of versterkt worden in je kamer. Na een korte berekening wordt er een filter geproduceerd die hiervoor compenseert. Je kunt ook handmatig een correctie maken met allerlei filters, al is dat wel wat omslachtig op een smartphonescherm.

Laidback genieten

De Legend 40.2 Silverback DS-speakers schurken zoals verwacht dicht bij het System Audio-huisgeluid aan, wat staat voor een zekere warmte en een goede aanwezigheid in het laag. Het is niet superstrak qua bassen, wat de speakers een zekere laidback-karakter geven. Er zit wel vaart in, waardoor het snelle afrojazz op ‘Victory Road’ van Ezra Collective die we via Roon streamen heel aanstekelijk weerklinkt. De speakers zetten een geluidsmuur neer, wel met voldoende gelaagdheid waardoor de trompet en piano hun ding kunnen doen en een eigen plek in de mix krijgen. Het fungehalte bij deze track is groot, en dat brengen de System Audio’s ook echt over. Waar je wel even aan moet wennen is dat het systeem een paar seconden tijd nodig heeft om wakker te worden. Als het in stand-by staat uiteraard. Op zich allemaal niet echt lastig, het is enkel als je vanuit een koude start in een muziekapp of iets als Roon op play drukt dat je een vijftal seconden niets hoort.

Hun warme karakter maakt voor ontspannen luisteren. Zo was verhoogden deze speakers heel geslaagd het intimistische karakter van ‘My And Me’ van Everything is Recorded, met de stem van Sampha. Zijn vocals en het vrouwelijke backinggezang kwamen goed naar voren, net als de fluit die de melodie overnam. Vocals stonden ook prima in de kijker bij ‘Changes’ van David Bowie en Butterfly Boucher, een geweldig popnummer dat blijft bekoren. Het allerhoogste detail was in onze woonkamer wel wat afgerond, iets dat je ten dele kunt bijschaven door in de equalizer in de app aan de slag te gaan. Room Service leverde ook wel goede resultaten op, met weinig gedoe. Met dat laatste ingemeten, vond ik de tracks op ‘The Cosmic Selector Vol.1’ van Lord Huron met de juiste ruimtelijke, dromerige karakter gepresenteerd worden. ‘Who Laughs Last’ is een ongewoon lied voor de band uit LA, een klassieker rocknummer met de half-fluisterende stem van Kristen Stewart die over een snelle basgitaar en drums prevelt vooraleer het nummer uitbarst. De snelheid van dit nummer brachten de System Audio-speakers treffend over, en toonden ze ook dat ze geen last hadden van compressie als het volume écht werd opengedraaid. Dat is dan ook weer een pluspunt aan DSP-sturing; de drivers worden binnen hun grenzen gehouden, wat echt ideaal is als die drivers dan bovendien van hoge kwaliteit zijn.

Beleving staat op één

Uit de doos rollen er wel wat bassen uit de Legend 40.2 Silverback DS, ook een typisch SA-fenomeen. Dat maakte bijvoorbeeld dat de Signature 5-boekenplankspeakers heel wat volwassener klonken. Hier gaat het om een – weliswaar slanke – vloerstaander, dus het verrassingseffect is deze keer wat kleiner. Maar toch, echt enorm groot zijn deze luidsprekers niet, terwijl ze wel probleemloos de heftigste clubtracks kunnen neerzetten. Misschien niet met perfect afgelijnde bassen, maar wel met meer dan genoeg detail om het boeiend te maken. Dit is ook een goede kwaliteit om te bezitten bij het bekijken van films of als je op een filmthema tikt in de app van je streamingdienst. Het episch aanvoelende thema van ‘The Mandalorian’ via Tidal Connect bijvoorbeeld, kwam uit die Denen met heel wat massa en omvang gerold. Zo hoort het.

De tuning van de Legend 40.2 Silverback DS is niet mis als je graag je films groots beleeft. Dat het systeem, in tegenstelling tot de meeste soundbars, afkomstig is van een hifi-bedrijf werk je regelmatig. Zoals in ‘Sinners’ het getokkel van het bluesgitaaroptreden van Preacherboy wordt gebracht, zo kan een geluidsbalk het absoluut niet. Knap trouwens hoe dit fragment plots de surrealistische kant uitgaat.  Hoewel de film zich in de jaren twintig afspeelt, wordt tijdens het concert een uitstapje gemaakt naar de roots van blues én een blik vooruit geworpen naar de muziek – Hendrix, hiphop, rap, soul – die eruit voortvloeide. Het is een onverwacht moment in een film die tot dan een klassieke gangsterfilm lijkt te zijn, waarbij de speakers die chaotische mengeling van blues en andere stijlen mooi gedefinieerd presenteerde. Bij deze film was ik heel tevreden over de algemene beleving. Het mocht geen surround zijn, het klonk wel groots en vooral de muzikale ondersteuning werd heel sterk neergezet. Idem bij het nieuwe seizoen van ‘Wednesday’, dat ook heel sterk op muziek leunt om sfeer te scheppen. Soms kwamen de dialogen hier wel wat minder goed uit de mix, een dialoogliftfunctie kan in sommige kamers wel nuttig zijn. Dat lijkt me wel iets dat makkelijk via een software-update (of zelf, via de equalizer) kan worden toegevoegd.

Conclusie

System Audio bouwt al jaren actieve speakers met de WiSA-technologie. Met deze eerste DS-uitvoering heeft het die ervaring gebruikt om het concept verder te polijsten. Met succes, want deze twee vloerstaanders met bijhorende compacte hub zijn een volledig hifi-systeem dat op een hoog niveau speelt. Maar dan zonder veel apparaten en kabels. Toch boet je qua functies niets in, want met de Stereo Hub HT krijg je alle mogelijke streamingopties en is integratie met een tv makkelijk. In combinatie met de Legend 40.2 Silverback DS-speakers krijg je een iets heel interieurvriendelijk dat geweldig muziek maakt.

8.5

Beoordeling
System Audio Legend 40.2 Silverback DS

Pluspunten
  • Compacte hub met veel ingangen
  • Eenvoudige kamerkalibratie
  • Draadloos maar toch hifi-geluid
  • Zeer volle weergave, een sub heb je niet gauw nodig
  • Eerder laidback-klank

Beoordeling System Audio Legend 40.2 Silverback DS

  • Schakelt niet automatisch naar tv-geluid

