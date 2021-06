WiSA is een van die technologieën die echt zijn tijd nodig heeft gehad om door te breken. Bij zijn introductie in 2013 leek het nochtans meteen briljant gevonden: een draadloze standaard uitdrukkelijk bedoeld voor muziek, met ondersteuning voor hi-resaudio, met een beperkte latency en even geschikt voor stereo als voor surround. Bang & Olufsen en Klipsch waren twee merken die er meteen opsprongen, minder bekend was dat System Audio uit Roskilde ook gauw overtuigd raakte. Afgelopen jaar bekeken we van SA enkele legend silverback-modellen, in deze review testen we verschillende vernieuwde producten. Ze vormen samen een high-end set waarmee je in hoge kwaliteit muziek en tv-geluid kunt ervaren. En dat op een heel interieurvriendelijke wijze, zonder kabels.

De set die wij bekijken bestaat uit een paar legend 40.2 silverback-vloerstaanders en een Stereo Hub die draadloos communiceert met de twee SA-luidsprekers. Je kunt de Hub zien als een voorversterker waarop je bronnen aansluit (zoals je tv) en die het volume regelt. Overigens kun je de SA-speakers ook met een andere WiSA-zender combineren, want de standaard is open. Je vindt bijvoorbeeld bij Primare enkele opties, zoals de SC15 of PRE35. Een andere piste is een recente LG-televisie uitrusten met een WiSA USB-zender om de speakers rechtstreeks aan te sturen vanaf de tv. Toch blijft die Stereo Hub van System Audio een interessante piste. Het is immers een van de weinig WiSA-zenders met een HDMI-ARC-poort, plus nog een reeks andere ingangen. Bovendien komt het met een kamercorrectiefunctie om de speakers perfect op je kamer af te stemmen – en dat is wel een gigantisch pluspunt.

De legend 40.2 silverback-speakers kosten 4.999 euro per paar, de Stereo Hub 399 of 699 euro naargelang of je dit kastje in een bundel met de luidsprekers koopt. Vorig jaar bekeken we nog de kleinere legend 5 silverback in combinatie met een WiSA-compatibele voorversterker van Primare.