Review: SVS 3000 Micro – compacte subwoofer voor elke woonkamer

De 3000 Micro is iets helemaal nieuw voor een merk dat het doorgaans graag groots aanpakt. We herinneren nog altijd lijvig de gigantische SB-4000 die we ooit op bezoek kregen. Wat een monster – maar ook: wat monsterlijk goede bassen. En dat is zelfs niet de grootste subwoofer van SVS. De 3000 Micro is op het vlak van z’n formaat helemaal de tegenpool van die giganten. De afmetingen van dit toestel zijn net heel bescheiden, waardoor je deze subwoofer makkelijker kunt plaatsen. In kleine woonkamers bijvoorbeeld, of in ruimtes waar je gewoonweg niet veel plaats wil of kan opofferen aan een kolossale subwoofer. Want laten we eerlijk: iets als de SB-4000 is toch eerder voor een toegewijde thuisbioscoop of voor mensen met reusachtige woonkamers.

Zoals de meeste SVS-subwoofers is de 3000 Micro verkrijgbaar in meerdere kleuruitvoeringen, maar ongewoner is dat je hem kunt krijgen in een hoogglans wit of zwart. De uitgebreide app-bediening die we kennen van de duurdere SVS-modellen is trouwens ook present bij de 3000 Micro.