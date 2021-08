Zangkunsten

Ik wil best wat meer lieftallige zang en zoek naar de cd ‘Amazona’ van Vanille (een dochter van Julien Clerc). Weer is de traktatie vrolijk, speels en ritmisch sterk. De opname had wat fraaier kunnen zijn, hangt op het randje van vervormen, zeker op de hijgerige stem van Vanille. Blij stemt de akoestische gitaar, de ondersteunende bas en het lekkere slagwerk. Een tik op een trommel is daadwerkelijk als zodanig herkenbaar. Op sommige speakers uit een lagere prijsklasse zou het net zo goed een tikje op een tafelblad kunnen zijn. Vanille brengt zomerse muziek voor warme dagen waarvan Nederland er genoeg kreeg dit jaar. Janis Ian heeft tracks als Tattoo en Guess you had to be there heel wat beter opgenomen. Vooral op Tattoo leeft het slagwerk en laat een grote trom zijn vel trillen onder de stem van Janis. Pluspunt en pluim voor de lage tonen, heel beheerst, behoorlijk diep voor een monitor, krachtig en met doortekening. Het levert een fijn stuk muziek op waaraan ik niets hoef te missen. Nog steeds is de reflexpoort volkomen in balans met de rest van het systeem. Voor iemand zoals ik, die vaak niet erg gecharmeerd is van reflexpoorten en zijn heil liever zoekt in transmissielijn of een gesloten systeem, een waarlijke openbaring. Ook op Guess you had to be there is elk gebied, laag-midden-hoog, met elkaar in balans en heeft Ian de ruimte voor haar zang en gitaar. Het dames onderonsje sluit ik graag af met Alicia Olatuja, een operazangeres welke heeft gekozen voor jazz repertoire en op de cd ‘Intuition’ het formidabele No ordinary love heeft gezet. Als de bas ergens mee mis zou gaan dan is het op deze track. De Sonus faber midwoofer heeft het er best lastig mee en maakt flinke klappen. Best knap dat zang toch goed blijft en de percussie op hoge snelheid de kamer in knalt. Heel af en toe loop ik bijna tegen grenzen aan, daar zocht ik de track op uit, totaal geen schande want ik heb onlangs grotere en duurdere systeem het schaamrood op de conus bezorgd met Olatuja. Het geweld van de bas was ook tijdens haar Concert in Rotterdam overweldigend en haast te veel voor de zaal.