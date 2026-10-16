Review: Sennheiser Momentum True Wireless 5 – Meer comfort, beter geluid

Geluid zoals je het zelf wilt

Gula opent MEUTE’s ‘Live in Paris’-album met een hoge funfactor. Daar draait het ook om bij de nummers van deze fanfare, die met een frisse kijk heel wat club- en technohits covert. Via de Sennheiser-oortjes komen de blazers heel weelderig binnen, met een vettig randje voor de grote koperen instrumenten en mooi afgeronde hoge tonen bij de trompetten. En dat allemaal met een beat die staat als een huis. Zelfs zonder Dolby Atmos-functie heeft het nummer een geslaagd livesfeertje; er komt aardig wat spatiale informatie door. Gula gaat naadloos over in een geweldige versie van Rej, oorspronkelijk van Âme, waar de presentatie opnieuw opwindend en open was. Zoals wel vaker bij Sennheiser ligt de nadruk wat meer op de middenfrequenties, wat natuurlijk net de plek is waar de meeste instrumenten zitten. Maar het blijft toch vooral een gebalanceerde klank, waarbij je de dreunende baslijn opwindend genoeg opgediend krijgt.

Terwijl de Momentum True Wireless 5 getest werd, bracht Phoebe Bridgers onder veel applaus een nieuw album uit. Dat materiaal is nog net te vers om te gebruiken om een audioapparaat te evalueren, maar de oudere Punisher-release uit 2020 is er eentje die wel al veel draaiuren kreeg. Bij tracks als Kyoto en I Know The End is de zachte stem van de zangeres mooi gevormd; vocalen zijn een sterk punt van deze oortjes. Iets wat ook een plus is als je van podcasts houdt. Een aflevering van de Britse ‘Empire’-podcast over de invallen van Vikingen in Engeland was bijvoorbeeld heel genietbaar, ondanks de drie sprekers die in hun enthousiasme het gesprek weleens chaotisch laten verlopen. De wat nasale Speech Clarity-functie in de app had ik niet nodig, dat is toch echt eerder iets voor podcasts die barslecht zijn opgenomen. Dan liever de Neutral-preset. Trouwens, wel leuk dat je een eigen equalizer kunt delen met andere gebruikers via een QR-code. Bij de testsample stuurde Sennheiser zo een code mee die de MTW5 meer moet doen klinken als de high-end IE900 bedrade in-ears. Leuk, al heb ik liever een warmer geluid. Wat wel opvalt, is dat de Momentum True Wireless 5 zich gewillig laat tunen. Als je graag sleutelt aan hoe oortjes klinken, dan zijn deze Sennheisers daar uiterst geschikt voor. Uit feedback van fabrikanten blijkt dat veel gebruikers inderdaad vaak naar de equalizer grijpen.