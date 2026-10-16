Review: Sennheiser Momentum True Wireless 5 – Meer comfort, beter geluid

Na het vernieuwen van het premium Momentum over-ears model, presenteert Sennheiser nu een vijfde generatie van zijn draadloze oordoppen. De 299-euro kostende Momentum True Wireless 5 belooft echter een veel grotere update te zijn dan de nieuwe koptelefoon.
Het is het nieuwe design dat het meest in het oog springt bij de Momentum True Wireless 5. Een ontwerp dat niet enkel om modieuze looks gaat, maar vooral meer draagcomfort belooft, naast een reeks technische verbeteringen. Een belangrijke is de robuustere connectiviteit in de vorm van betere antennes en Bluetooth 6.0. Dolby Atmos-ondersteuning is een andere grote toevoeging, inclusief head-tracking om een realistische surroundervaring te bieden bij games, films en muziek.
Daarnaast behoudt de Momentum True Wireless 5 een heel aantal troeven van zijn voorganger die nog altijd leidend zijn. De ondersteuning voor aptX Lossless bijvoorbeeld, waardoor je kunt rekenen op muziek in echte cd-kwaliteit. Hiervoor moet je wel beschikken over een geschikte Bluetooth-zender (zoals Sennheisers BTD-700) of een smartphone met de bijbehorende Snapdragon-chipset – de iPhone valt dus buiten de boot. Daarnaast staan ook aptX Adaptive en AAC als betere keuzes op het menu. Dat een premium TWS multi-point bezit is geen verrassing, al moet je het wel eerst inschakelen om met twee toestellen tegelijkertijd te kunnen verbinden.
Wat
Draadloze oordoppen met ruisonderdrukking
Driver
7 mm dynamische driver
Bluetooth-codecs
Bluetooth 6.0 met SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3
Autonomie
6 uur met ANC
Extra's
Dolby Atmos met headtracking, Auracast (via update), IP54
Gewicht
7 gram per oortje
Prijs
299 euro
Batterijduur minder een pijnpunt
Vanaf volgend jaar moet het volgens nieuwe Europese regels mogelijk zijn om batterijen van elektronische apparaten te vervangen. Het zou weleens kunnen dat draadloze oordoppen van deze verplichting worden vrijgesteld, dankzij wat last-minute lobbywerk van fabrikanten. Toch zijn de MTW5’s uitgerust met vervangbare batterijen, zowel in de oordoppen als in de case. Of er nu een regel rond komt of niet, hiervoor verdient Sennheiser een schouderklopje. Al te vaak worden draadloze oordoppen na twee jaar weggegooid omdat ze niet lang meer werken op één batterijlading, dus het is wel positief dat je met deze toestellen langer kunt blijven werken. De batterijen vervangen is makkelijk, luidt het. Verstopt tussen de laadkabel blijkt er zelfs een schroevendraaier meegeleverd.
De oortjes van de Momentum True Wireless 5 houden het zo’n zes uur met ANC vol voordat ze weer het laaddoosje in moeten. Dat is een tamelijk gemiddelde prestatie, al pompt de case ze er in een vlotte anderhalf uur wel weer helemaal vol.
Geslaagd nieuw design
Dankzij een grotere koffieboonvorm moet de Momentum True Wireless 5 beter zitten dan de vierkantere MTW4. Die had zeker de neiging om wat uit het oor te steken (maar minder dan Sony’s WH-1000XM6), maar onstabiel zat het niet. Toch zegt Sennheiser dat verder onderzoek uitwees dat het nieuwe design beter geschikt was; bijna driekwart van de testpersonen vond de meer afgeronde lijnen comfortabeler. Misschien omdat het nieuwe design geen draagvleugel meer aan de binnenkant heeft. Zo’n stabiliserende uitstulping rust in de oorschelp, maar dat vinden sommigen blijkbaar minder aangenaam.
De nieuwe oordoppen zaten tijdens het testen inderdaad heel goed. Echt klein zijn de Sennheiser-oortjes niet, waardoor ze wel iets meer opvallen. Met sommige van de nieuwe kleuropties lijkt dat ook echt de bedoeling, met de nadruk op elegantie. De Momentum True Wireless 5 is er in vijf kleuren, waarvan twee meer klassieke, en drie die smaakvol opteren voor een fraaie zacht-metallic afwerking. We kregen zo de Copper-editie op bezoek: helemaal niet schreeuwerig, maar wel met een kostbare uitstraling. De bijbehorende case gaat voor dezelfde luxere look, met een matte buitenkant die slijtvast lijkt en een subtieler koperkleurig streepje. Zo is het ook bij de andere kleuropties, waaronder het rood-paarse Lavender en het donkerblauwe Denim.
Touchbediening reageert snel
Belangrijk om ervoor te zorgen dat de oortjes goed zitten en ook goed klinken, is het juiste dopje selecteren. Bij de korte instructies in de app die je bij het instellen van de MTW5 krijgt, wordt dit ook echt benadrukt. Er is ook een pasvormtest in de app. In de doos zitten vier paar dopjes, gaande van XS tot L.
Wat heel goed werkt op de nieuwe oortjes, is de touchbediening. Bij draadloze oordoppen met kleine oppervlaktes die je moet aanraken, is dat weleens anders. Hier werkte de touchbediening heel trefzeker, zelfs met handschoenen aan. Het volume bedienen is bij sommige rivalen lastig, maar hier is de indrukken-en-vasthouden-methode heel betrouwbaar. Je schakelt ook snel van noise-cancelling naar transparantie, waarbij de microfoons het omgevingsgeluid netjes (gefilterd) doorlaten. Daarbij kun je zelf kiezen of je muziek even stopt, wat handig is bij het converseren. Een automatische chat-functie die de audio pauzeert als je begint te spreken, zoals bij rivalen als Sony of JBL, is er niet.
Heel veel tuningmogelijkheden
Smart Control Plus weet goed de balans te vinden tussen relatief veel functies bieden en toch overzichtelijk blijven. Nu gaat Sennheiser sowieso minder de kant op van totale functie-overload, zoals bij JBL en Sony, zonder even strak op de essentie gericht te zijn als pakweg Bowers & Wilkins. Het merk neemt dus een tussenpositie in, maar houdt het vooral gebruiksvriendelijk. Een goede keuze.
Alles wat te maken heeft met ruisonderdrukking valt onder het luik Noise Control, dat prominent in de app verschijnt. Je kiest hier tussen ANC, Transparantie of Uit. Dat schakelen kan ook gewoon door te tikken op het linkeroor. In de app vind je nog wel wat extra opties die daarna gelden voor de gekozen modus, zoals het niveau van het omgevingsgeluid dat wordt doorgelaten en hoeveel transparantie er is bij het bellen. De noise-cancelling is adaptief en past zich automatisch aan de situatie aan.
Sennheiser is van origine echt een audiobedrijf en dat merk je vooral aan de vele geluidsfuncties. Naast de gebruikelijke presets per genre zijn er – wellicht om die reden – opvallend veel manieren om wat je hoort aan te passen aan je smaak. Zelf een preset maken met een grafische equalizer is een optie, maar je kunt dit ook doen door een favoriete track af te spelen en dan een aantal keer te kiezen voor de beste weergave. Er is ook Sound Personalization, waarbij in stappen een nummer speelt, opgedeeld in strijkers, bas en percussie. Je geeft dan aan welke verhouding tussen die drie instrumentengroepen je het best vindt, wat weer een filter oplevert die je op alle muziek kunt toepassen. Deze methode is heel wat leuker om toe te passen dan de bliepjestest die je bij andere TWS’en vindt, zonder minder effectief te lijken.
Geluid zoals je het zelf wilt
Gula opent MEUTE’s ‘Live in Paris’-album met een hoge funfactor. Daar draait het ook om bij de nummers van deze fanfare, die met een frisse kijk heel wat club- en technohits covert. Via de Sennheiser-oortjes komen de blazers heel weelderig binnen, met een vettig randje voor de grote koperen instrumenten en mooi afgeronde hoge tonen bij de trompetten. En dat allemaal met een beat die staat als een huis. Zelfs zonder Dolby Atmos-functie heeft het nummer een geslaagd livesfeertje; er komt aardig wat spatiale informatie door. Gula gaat naadloos over in een geweldige versie van Rej, oorspronkelijk van Âme, waar de presentatie opnieuw opwindend en open was. Zoals wel vaker bij Sennheiser ligt de nadruk wat meer op de middenfrequenties, wat natuurlijk net de plek is waar de meeste instrumenten zitten. Maar het blijft toch vooral een gebalanceerde klank, waarbij je de dreunende baslijn opwindend genoeg opgediend krijgt.
Terwijl de Momentum True Wireless 5 getest werd, bracht Phoebe Bridgers onder veel applaus een nieuw album uit. Dat materiaal is nog net te vers om te gebruiken om een audioapparaat te evalueren, maar de oudere Punisher-release uit 2020 is er eentje die wel al veel draaiuren kreeg. Bij tracks als Kyoto en I Know The End is de zachte stem van de zangeres mooi gevormd; vocalen zijn een sterk punt van deze oortjes. Iets wat ook een plus is als je van podcasts houdt. Een aflevering van de Britse ‘Empire’-podcast over de invallen van Vikingen in Engeland was bijvoorbeeld heel genietbaar, ondanks de drie sprekers die in hun enthousiasme het gesprek weleens chaotisch laten verlopen. De wat nasale Speech Clarity-functie in de app had ik niet nodig, dat is toch echt eerder iets voor podcasts die barslecht zijn opgenomen. Dan liever de Neutral-preset. Trouwens, wel leuk dat je een eigen equalizer kunt delen met andere gebruikers via een QR-code. Bij de testsample stuurde Sennheiser zo een code mee die de MTW5 meer moet doen klinken als de high-end IE900 bedrade in-ears. Leuk, al heb ik liever een warmer geluid. Wat wel opvalt, is dat de Momentum True Wireless 5 zich gewillig laat tunen. Als je graag sleutelt aan hoe oortjes klinken, dan zijn deze Sennheisers daar uiterst geschikt voor. Uit feedback van fabrikanten blijkt dat veel gebruikers inderdaad vaak naar de equalizer grijpen.
Heldere spraak
In een stadstuin heb je altijd wel wat omgevingsgeluid, onder meer van een sportveld in de buurt. Altijd een mooie test voor een TWS, die meestal ontworpen is om het lage gerommel van een trein of vliegtuig aan te pakken, maar niet per se ‘menselijke’ geluiden. Even tikken op het linkeroor is voldoende om de Momentum True Wireless 5 van de natuurlijk klinkende transparantiemodus te schakelen naar een aangename stilte. Aangenaam, want de ruisonderdrukking werkt zonder merkbare ruis of drukgevoel (al heb ik hier persoonlijk zelden last van, andere mensen ervaren NC weleens als lastiger). Bij luidruchtigere omgevingen presteert de MTW5 uitstekend, met name tegen vermoeiende lage frequenties, al blijft de klasseleidende WH-1000XM6 net iets efficiënter tegen de wat hogere klanken. Omdat een goede afdichting cruciaal is om noise-cancelling goed te laten werken, moet wel opgemerkt worden dat de Sony’s minder goed op hun plaats bleven. In de praktijk leveren de Sennheisers met hun vier microfoons per oor hierdoor toch vaak meer rust, vooral als je rondloopt.
De MTW5 zet bovendien een grote stap vooruit qua transparantie. Deze modus klinkt veel natuurlijker, waardoor je hem langer blijft gebruiken. Wel is hij uit de doos wat gevoelig voor windturbulentie. De Anti-Wind-functie activeren in de app pakt dat probleem heel goed aan, al wordt het omgevingsgeluid er wel onvermijdelijk doffer van. Op kantoor zou ik de functie bijvoorbeeld uitschakelen. In die omgeving werken de microfoons op deze oortjes overigens ook goed, de spraakkwaliteit is dankzij AI-technologie uitstekend. Bel je op straat, dan leveren ze zelfs indrukwekkend heldere spraak. Het duurt even een seconde voordat een algoritme de herrie wegfiltert, maar daarna ben je weer perfect verstaanbaar. Ook in het topsegment blijft dat uitzonderlijk.
Conclusie
De grote stap die Sennheiser zet met de Momentum True Wireless 5 ligt op het vlak van design. En dan gaat het niet enkel om de vorm. De MTW5 oogt elegant en in sommige kleuruitvoeringen zelfs ronduit luxe, maar het is vooral de pasvorm die nu echt perfect zit. De rondere vormen van de oortjes zijn qua ergonomie absoluut een stap vooruit. Op het gebied van geluidskwaliteit kun je genieten van een gebalanceerde klank die trouw is aan het Sennheiser-DNA. Dat is niet alleen een solide fundering om urenlang prettig te luisteren, maar ook een prima basis om zelf het geluid te tunen via een van de vele opties in de app. Ook op het vlak van noise-cancelling is de Momentum True Wireless 5 een hoogvlieger, terwijl het merk zich opnieuw toont als een van de sterkste supporters van aptX Lossless.
9.0
Beoordeling Sennheiser Momentum True Wireless 5
Pluspunten
Gebalanceerde, oorvriendelijke klank
Veel audio- en tuningopties
aptX Lossless
Mooi design dat ook goed zit
Natuurlijke Dolby Atmos-modus
Minpunten
Eerder gemiddelde autonomie met NC
Beoordeling Sennheiser Momentum True Wireless 5
De grote stap die Sennheiser zet met de Momentum True Wireless 5 ligt op het vlak van design. En dan gaat het niet enkel om de vorm. De MTW5 oogt elegant en in sommige kleuruitvoeringen zelfs ronduit luxe, maar het is vooral de pasvorm die nu echt perfect zit. De rondere vormen van de oortjes zijn qua ergonomie absoluut een stap vooruit. Op het gebied van geluidskwaliteit kun je genieten van een gebalanceerde klank die trouw is aan het Sennheiser-DNA. Dat is niet alleen een solide fundering om urenlang prettig te luisteren, maar ook een prima basis om zelf het geluid te tunen via een van de vele opties in de app. Ook op het vlak van noise-cancelling is de Momentum True Wireless 5 een hoogvlieger, terwijl het merk zich opnieuw toont als een van de sterkste supporters van aptX Lossless.
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