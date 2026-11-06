Sennheiser vernieuwt auto-audio met immersief geluid en persoonlijke luisterzones

Sennheiser heeft twee nieuwe audiotechnologieën aangekondigd voor auto’s: Scenico met AMBEO-technologie en Polifonia. Beide oplossingen moeten zorgen voor een betere geluidsbeleving, meer flexibiliteit bij het ontwerpen van auto-interieurs en een gepersonaliseerde luisterervaring voor iedere inzittende. Scenico is een softwaremodule die immersief geluid mogelijk maakt met behulp van compacte luidsprekerarrays die in het dashboard worden geïntegreerd. Hierdoor zijn minder afzonderlijke luidsprekers nodig en kunnen autofabrikanten meer vrijheid krijgen bij het ontwerpen van het interieur. Bovendien kunnen luidsprekers uit de deuren verdwijnen, wat onder meer demontage en recycling eenvoudiger maakt. Ondanks de compacte opstelling belooft Sennheiser een breed geluidsbeeld met een stabiele weergave. Polifonia richt zich op gepersonaliseerde audio. De technologie gebruikt luidsprekers in de hoofdsteunen en noisecancelling om geluid tussen verschillende zitplaatsen akoestisch te scheiden. Daardoor kan iedere inzittende naar eigen content luisteren. Zo ontvangt de bestuurder navigatieaanwijzingen en veiligheidsmeldingen, terwijl passagiers tegelijkertijd muziek, films of gaming-audio kunnen beluisteren zonder elkaar te storen. Met Scenico en Polifonia wil Sennheiser de volgende stap zetten in automotive audio, waarbij iedere zitplaats in de auto verandert in een persoonlijke luisteromgeving.

Belangrijkste kenmerken