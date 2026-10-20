Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Sennheiser HDB 630 nu ook in Lunar Silver variant verkrijgbaar

20 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
lunar_header

Premium hoofdtelefoon krijgt nieuwe zilverkleurige uitvoering met high-res audio en adaptieve noise cancelling.

Sennheiser Lunar Silver Sennheiser HDB 630

Sennheiser breidt zijn premium hoofdtelefoonassortiment uit met de HDB 630 Lunar Silver. De nieuwe kleurvariant geeft de draadloze hoofdtelefoon een verfijnde, zilverkleurige uitstraling, terwijl de vertrouwde audioprestaties en functies behouden blijven. De HDB 630 is uitgerust met speciaal ontwikkelde dynamische transducers van 42 mm en ondersteunt high-resolution audio. Met de geavanceerde parametrische equalizer kunnen gebruikers het geluid naar eigen voorkeur aanpassen. Crossfeed-technologie zorgt daarnaast voor een ruimtelijkere en natuurlijkere luisterervaring. In combinatie met de meegeleverde BTD 700-dongle ondersteunt de hoofdtelefoon draadloze audioweergave tot 24-bit/96 kHz. Adaptieve hybride noise cancelling helpt om omgevingsgeluid te verminderen, terwijl de batterij tot 60 uur meegaat met Bluetooth en ANC ingeschakeld. Ook op het gebied van connectiviteit is de HDB 630 veelzijdig. Bluetooth 5.2 met ondersteuning voor aptX Adaptive en aptX HD maakt draadloos luisteren mogelijk, terwijl USB-C en een line-in-aansluiting opties bieden voor bekabelde audioweergave. Met de Lunar Silver-uitvoering combineert Sennheiser de bestaande audiotechnologie van de HDB 630 met een nieuwe, elegante afwerking voor veeleisende muziekliefhebbers.

Belangrijkste specificaties

  • Dynamische transducers van 42 mm.
  • Draadloze high-res audio tot 24-bit/96 kHz via BTD 700.
  • Adaptieve hybride noise cancelling (ANC).
  • Batterijduur tot 60 uur met Bluetooth en ANC.
  • Bluetooth 5.2 met aptX Adaptive en aptX HD.
  • Parametrische equalizer en Crossfeed-technologie.
  • USB-C- en line-in-aansluiting.
  • Nieuwe Lunar Silver-kleuruitvoering.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sennheiser HDB 630 Lunar Silver is vanaf nu verkrijgbaar via de Sennheiser webshop en bij geselecteerde verkooppunten voor een aanbevolen verkoopprijs van € 499,90.

Reacties (0)

Lees meer

Ring Spotlight Cam 4K Plus Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 07 oktober 2026

Ring lanceert vijf nieuwe beveiligingscamera’s voor binnen en buiten

07 oktober 2026
Martijn_Banner_FWD115_2400x1520
FWD Magazine 20 mei 2026

FWD Magazine #115 ligt in de winkel!

20 mei 2026
Hamnet 2 Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 28 augustus 2026

Streamingtips #35 – Adults, Hamnet en meer

28 augustus 2026
Denon Home 600 Beeld
Achtergrond Beeld Algemeen 29 augustus 2026

De grote trends achter de EISA Awards 2026-2027

29 augustus 2026
Interv_Atzko_7 Audio
Interview Music Emotion Audio 21 april 2026

Interview: Deel 22 – Atzko Kohashi – Shu-Ha-Ri 守破離

21 april 2026
Marshal Heston 120 Audio
Reviews Audio Soundbars 18 juli 2026

Review: Marshall Heston 120 – Atmos-geluid uit een iconisch design

18 juli 2026
Aqara Power Plug H2 EU Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 29 juli 2026

Aqara lanceert Power Plug H2 met energiemonitoring in EU-versie

29 juli 2026
Euphoria Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 17 april 2026

Streamingtips #16 – Hacks, Euphoria, Beef en meer

17 april 2026