Sennheiser HDB 630 nu ook in Lunar Silver variant verkrijgbaar

Sennheiser breidt zijn premium hoofdtelefoonassortiment uit met de HDB 630 Lunar Silver. De nieuwe kleurvariant geeft de draadloze hoofdtelefoon een verfijnde, zilverkleurige uitstraling, terwijl de vertrouwde audioprestaties en functies behouden blijven. De HDB 630 is uitgerust met speciaal ontwikkelde dynamische transducers van 42 mm en ondersteunt high-resolution audio. Met de geavanceerde parametrische equalizer kunnen gebruikers het geluid naar eigen voorkeur aanpassen. Crossfeed-technologie zorgt daarnaast voor een ruimtelijkere en natuurlijkere luisterervaring. In combinatie met de meegeleverde BTD 700-dongle ondersteunt de hoofdtelefoon draadloze audioweergave tot 24-bit/96 kHz. Adaptieve hybride noise cancelling helpt om omgevingsgeluid te verminderen, terwijl de batterij tot 60 uur meegaat met Bluetooth en ANC ingeschakeld. Ook op het gebied van connectiviteit is de HDB 630 veelzijdig. Bluetooth 5.2 met ondersteuning voor aptX Adaptive en aptX HD maakt draadloos luisteren mogelijk, terwijl USB-C en een line-in-aansluiting opties bieden voor bekabelde audioweergave. Met de Lunar Silver-uitvoering combineert Sennheiser de bestaande audiotechnologie van de HDB 630 met een nieuwe, elegante afwerking voor veeleisende muziekliefhebbers.

Belangrijkste specificaties

Dynamische transducers van 42 mm.

Draadloze high-res audio tot 24-bit/96 kHz via BTD 700.

Adaptieve hybride noise cancelling (ANC).

Batterijduur tot 60 uur met Bluetooth en ANC.

Bluetooth 5.2 met aptX Adaptive en aptX HD.

Parametrische equalizer en Crossfeed-technologie.

USB-C- en line-in-aansluiting.

Nieuwe Lunar Silver-kleuruitvoering.

Prijzen en beschikbaarheid

De Sennheiser HDB 630 Lunar Silver is vanaf nu verkrijgbaar via de Sennheiser webshop en bij geselecteerde verkooppunten voor een aanbevolen verkoopprijs van € 499,90.