Sennheiser brengt IE 900-oordopjes voor de audiofiel op de markt

De nieuwe IE 900-oordoppen combineren volgens Sennheiser technische innovatie, een zorgvuldig oog voor detail en extreem perfectionisme. Dit moet een luisterervaring zonder compromissen bieden.

Het natuurgetrouwe geluid begint volgens het bedrijf bij de behuizing van de oordoppen. Deze komen uit één blok aluminium en zorgen voor een unieke driekamerdemping (T3CA). Als opvolger van de IE 800 krijgt dit nieuwe model de volgende generatie van hetzelfde gepatenteerde dempingssysteem. Zo zijn er nu drie kamers en een akoestische vortex die in de tip gefreesd wordt als oplossing voor het maskeringseffect. Hierdoor moeten de subtielste details in een klank hoorbaar worden, doordat de energie van eventuele maskerende resonanties verwijderd worden. De IE 900 zorgt voor een comfortabele pasvorm met individueel verstelbare oorhaakjes en oordopjes in silicone en geheugenschuim in drie verschillende maten.

De Sennheiser IE 900 is voorzien van de nieuwe X3R-transducer van het bedrijf. Deze 7 mm-driver werd ontworpen om strengere toleranties te bieden en is afgesteld om geluid nog natuurgetrouwer weer te geven. Deze transducer wordt aan de akoestische achterruimte gekoppeld. De breedbandtransducers van Sennheiser voorkomen vervorming en moeten een natuurlijk en evenwichtig geluid en transparante audio bieden op ieder volume. Membraanfolie biedt een hoge mate van interne demping, waardoor natuurlijke resonanties en vervorming geminimaliseerd moeten worden (THD: 0,05% bij 94 dB, 1 kHz). Met een frequentiebereik van 5 Hz – 48.000 Hz moet je zelfs de subtielste details in muziek waar kunnen nemen.

Je kunt de IE 900-oordopjes met iedere kabel verbinden die je maar wilt dankzij de Fidelity Plus MMCX-connector. De dieper geïntegreerde vergulde connectoren zorgen voor stabiliteit. Standaard wordt een ongebalanceerde kabel met 3,5mm-stekker en gebalanceerde kabels met een 2,5mm- en 4,4mm-stekker meegeleverd.

Prijs en beschikbaarheid

De Sennheiser IE 900 is vanaf nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1.299 euro.

