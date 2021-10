Q Acoustics lanceert Concept 30, Concept 50 en Concept 90 luidsprekers

De drie nieuwe Concept-luidsprekers van Q Acoutics beschikken over verschillende technieken en designelementen van de Concept 300 en 500, waaronder de Gelcore-kast en Point-2-Point interne versteviging. Extra verbeteringen moeten interferentie van externe trillingen voorkomen, wat ten goede moet komen aan het stereobeeld en de diepte van het geluid.

Voor een verbeterde frequentierespons beschikken de Concept 50 vloerstaanders over Helmholtz Pressure Equalizers (HPE) buizen in de behuizing. Zowel de vijf0inch mid/bass als de 0,9-inch tweeterdrivers zijn volledig opnieuw ontworpen voor de drie nieuwe modellen. Ze zijn voor plaatsing in de kast gemonteerd op een stijve aluminium keerplaat, wat voor een betere afdichting en minder trillingen moet zorgen. Ook is de tweeter zwevend geplaatst, wat voor een lagere vervorming moet zorgen. De midrange driver/woofer is volgens de fabrikant 50 procent sterker geworden door een grotere spreekspoel van 30,5 millimeter. Tot slot is de cross-over zelf op de isolatiebasis gemonteerd, waardoor deze vrij blijft van geluidsbeïnvloedende trillingen en weg van de elektromagnetische invloed van de drivers zelf.

De Q Acoustics Concept 30, 50 en 90 zijn te koop in een zwarte, grijze en witte afwerking. Naar verwachting komen de nieuwe modellen in de loop van november op de markt. De Concept 30 kost 1.199 euro per paar, de Concept 50 is te koop voor 2.599 euro per paar en de Concept 90 kan aangeschaft worden voor 849 euro per stuk. Je kunt echter ook voor een compleet surroundpakket kiezen (tweemaal Concept 30, tweemaal Concept 50, eenmaal Concept 0- en eenmaal QB12 subwoofer) voor 5.495 euro.