Review: PS Audio PST en Stellar Strata

Stellar Strata

In een van de luisterruimtes is inmiddels positieve ervaring opgedaan met de Stellar M1200 monoblokken, de Stellar S300, de BHK stereo 250, de Stellar GainCell preamplifier, de Stellar Phono Preamplifier, de DirectStream Powerplant 20, de DirectStream DAC, de PWT, DMP en PST en de NuWave phono converter. Aan de Stellar reeks is nu de Strata integrated amplifier toegevoegd. Er is geen ruimte om alle features van deze versterker te beschrijven. Er is een class A voorversterker met de beroemde PS Audio analog GainCell, die een ideale volumeregeling biedt. Darren Myers ontwikkelde voor de eindtrap de Analog Cell. Het is een klasse-D versterker die beschikt over Class A biased MOSFETs. Er is dan bij 4 Ohm 150 Watt per kanaal beschikbaar. Omdat de eindtrap symmetrisch is, kan er geen subwoofer op aangesloten worden via de luidsprekerterminals. Gebruik daarvoor de aardaansluiting op het achterpaneel. De Strata heeft verschillende analoge ingangen, ook via xlr. Bob Stadtherr ontwikkelde de dac, op basis van de Sabre32 bit Hyperstream architecture. De I2S input accepteert tot en met 384 KHz 24 bit pcm of native DSD128 bestanden. De USB input accepteert tot en met 384 KHz pcm en DSD128 in native vorm of DoP encoded. Voor de dac zijn fase- en filterinstellingen beschikbaar (drie stuks). Naast een dac is de Strata ook een streamer. Via de RJ45-poort of via de ingebouwde WiFi kan deze machine alle UPnP-bronnen op het netwerk vinden. Daarnaast Tidal, Qobuz, Spotify Connect, Napster en andere music services. De streaming functie is bereikbaar via de PS Connect app voor de smartphone (IoS en Android). Tenslotte is de Strata ook een class-A hoofdtelefoon versterker.