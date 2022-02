Review: Primare NP5 MK2 – Duurzame uitbreiding 

Primare profileert zich graag als een audiobedrijf dat een goede geluidskwaliteit wil huwen met een meer moderne kijk op design en gebruik. Of anders gesteld: hifi, maar dan huiskamervriendelijk. Omdat de Zweden de bui zagen hangen, ontwikkelden ze heel vroeg een eigen streamingplatform dat naast Chromecast ook ondersteuning voor hi-resaudio via DLNA en Bluetooth bood. Het achterliggende idee bij dit Prisma-platform is dat mensen die gewoon snel muziek willen afspelen dat kunnen. Maar het moet ook geschikt zijn voor meer kritische luisteraars. Prisma is inmiddels onderdeel van de meeste Primare-(voor)versterkers. Het bedrijf bestaat echter al langer, waardoor er veel nog heel goede versterkers circuleren uit de pre-streamingtijdperk. En dat is ook het geval bij andere merken. Het was met die doelgroep in gedachten – mensen met goede apparatuur dat enkel streamingopties ontbeert – dat de NP5 ontwikkeld werd. Dit is een compact toestel dat je snel kunt toevoegen aan je systeem zodat je op verschillende manieren kunt streamen.

Wat we in deze test echter bekijken is de NP5 MK2 of Mark 2. Ogenschijnlijk hetzelfde apparaat, maar onder de motorkap aangepast. De befaamde brand in het chipfabriek van het Japanse AKM zorgde er immers voor dat één cruciaal component niet langer beschikbaar was. Net zoals verschillende andere audiofabrikanten moest Primare daarom terug naar de tekentafel om het toestel te herontwerpen rond een vervangend onderdeel. In dit geval gaat het om een re-clockingchip. In principe zijn er verder geen verschillen tussen de eerste NP5 en deze MK2-versie. Primare benadrukt dan ook dat eigenaars van de eerste NP5 niet moeten upgraden; alles blijft werken en alle firmware-updates in de toekomst komen naar de beide versies. Toch heeft de MK2 een of twee opties die de eerste editie niet heeft. De belangrijkste is de MQA-passthrough, minder wereldschokkend is een DSD-vriendelijke modus via Roon.