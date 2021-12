Review: Melco N100 & D100 – Serving Excercise

Luisteren

Die hele zorg om een storings-ongevoelige server te bouwen is terug te horen in het geluid. Deze Melco N100 klinkt brandschoon. Geen scherpe randjes, uit de bocht vliegende vocalen, snijdende violen, piano’s met accenten in de hoge octaven, verdunningen van klank en andere narigheid die als gevolg van stoorsignalen zou kunnen ontstaan. Het achterliggende audiosysteem, dat dynamisch, extreem ruimtelijk, loepzuiver, gedetailleerd en gefocusseerd klinkt, wordt op geen enkele manier in verlegenheid gebracht door de N100. Absoluut een genot om naar te luisteren. Je moet echt een bizar goed audiosysteem hebben om mogelijke beperkingen van de N100 te kunnen waarnemen ten opzichte van veel kostbaarder servers. Overschakelend naar de N1A/2 server, is er uiteraard een geluidsmatig verschil waar te nemen. De hier aanwezige N1A/2 heeft twee keer 3 TB storage aan boord. Kan dus gevuld worden met 6 TB aan muziek, maar in RAID1-configuratie is er 3 TB beschikbaar, die dan op de andere schijf een back-up kent. Het verschil uit zich vooral in een nog iets betere ruimtelijke weergave en een iets betere focussering. De ten opzichte van de N100 ingebouwde en totaal afgeschermde voeding speelt hierin een belangrijke rol. Met de Sbooster komt de N100 dicht in de buurt van de N1A/2. Het belangrijkste voordelen van de N1A/2 zijn dan ook de grotere hoeveelheid interne storage, de mogelijkheid van RAID1 en de snellere data-uitwisseling via USB-3. De N100 is dan weer plezierig compact. De vergelijking gaat verder met de N1Z-series. Het hier aanwezige model (N1ZH60) heeft twee keer 3 TB storage. De hdd’s zijn 2.5 inch, in tegenstelling tot de 3.5 inch drives in de N1A/2. De N1Z is nog veel meer opgebouwd in dienst van een zo optimaal mogelijk geluid. De behuizing bestaat uit platen aluminium van 6 mm dik, er is een dubbele voeding aan boord, speciale condensatoren, de hdd’s staan op een koperen chassis en de verder ontwikkelde processing logic zorgt voor een zeer snel en accuraat uitlezen van de data. Ten opzichte van de standaardbreedte van de N1A/2 is deze N1Z smaller en iets dieper. Het gewicht is aanzienlijk, speelt een rol in de geluidskwaliteit en komt tegemoet aan de emotie van de audiofiel die leert dat gewicht gelijk is aan kwaliteit. To be fair, de N1Z is absoluut geweldig gebouwd. Afhankelijk van de dac en het systeem kunnen er accenten de aandacht krijgen, waarvan de verhouding op een andere dac en systeem weer iets kan verschillen. Maar, het is duidelijk geworden dat de basiseigenschappen op alle beluisterde systemen en dac’s onmiskenbaar te onderscheiden zijn. Door de invloed van dac weet je natuurlijk nooit helemaal exact hoe zo’n server nou echt klinkt. Hier draait onder andere de Tidal Camira dac. Een ladder-architectuur zonder oversampling. Het geluid van deze dac is harmonisch rijk met een fabelachtig laag, laag-midden, midden en een sublieme doorgifte van klank. Dat geeft een ander geluidsbeeld met die servers dan dat er bijvoorbeeld een zeer neutrale, dynamische en ruimtelijke Mytek Manhattan of Brooklyn speelt, waarmee trouwens ook is geluisterd. Het is in ieder geval belangrijk voor de vergelijking om de servers aan te sluiten op dezelfde dac. De N1Z verschilt dan met de N1A/2 doordat het geluid weer iets ruimtelijker en gefocusseerder is, iets meer gelaagdheid toont en iets ‘spritziger’ klinkt. De N1A/2 is dan net een streepje ‘romiger’. Maar, het belangrijkste verschil tussen de N1A/2 en N1Z is dat de laatste betrokkener klinkt. De N1Z zuigt de luisteraar net even meer vast in de muziek. Dat is een opmerkelijk verschil en is vastgesteld door meerdere luisteraars. Opvallend ook dat iemand, die totaal niet thuis is in de hele terminologie om geluid te duiden, dat volkomen spontaan opmerkte. Let op dat het hier om heel kleine verschillen gaat, maar dat de invloed op het geluid verklaard kan worden door de maatregelen die genomen zijn om storingen te minimaliseren. Het is ook opvallend dat hoe beter de dac is, hoe kleiner de verschillen tussen de servers. Kennelijk compenseert de geavanceerde processing in de allerbeste dac’s in zekere mate de verschillen tussen servers die ontstaan vanuit het storingen-domein. Een laatste belangrijke eigenschap van de drie Melco-servers is de enorme rust in het geluidsbeeld.