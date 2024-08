Review: HiFi Rose RA280 – Trendsettende versterker

Steampunk

De RA180 werd bij z’n lancering in 2022 wel eens omschreven als ‘steampunk’, een verwijzing naar een literair genre dat fantaseert over wat er gebeurt zou zijn als computers reeds in Victoriaanse tijden waren uitgevonden. Met gebruik van toenmalige spitstechnologie uiteraard – lees: stoom en analoge knoppen. Steampunk is inmiddels ook een grote invloed binnen Japanse animes en op cosplay-meetings.

Met zijn vijftien knoppen, toetsen en schuifregelaars én twee VU-meters was de RA180 een aparte verschijning in de hifi-wereld, met name omdat HiFi Rose verschillende knop-stijlen combineert. De volumeregelaar met het achterliggende tandwielmechanisme is zo een klein kunstwerkje. Alles is bovendien piekfijn afgewerkt, waardoor het prijskaartje van 6.000 euro niet overdreven lijkt.

De RA280 is heel wat minder extravagant dan zijn grote broer. Het is een slanker apparaat met veel minder controls, wel met nog altijd met een zekere steampunk-uitstraling. De twee VU-metertjes zijn nog altijd van de partij bijvoorbeeld, net als een kloeke metalen knop om een ingang te selecteren. Helaas is er gekozen voor een minder spectaculaire gemotoriseerde volumeregelaar, maar dat is begrijpelijk aangezien deze versterker iets meer dan de helft kost van de RA180. De knop die er wel is voorzien ziet er trouwens ook wel chique uit. Ook deze is gemotoriseerd, zodat het met een zacht zoemgeluid beweegt als je drukt op de plus of min op de slanke metalen remote. Een verlicht streepje maakt z’n positie zelfs op grote afstand duidelijk.

Net als de RA180 komt de RA280 in een prachtig afgewerkte behuizing uit aluminium, beschikbaar in een matzilver of zwart. 3.300 euro is natuurlijk niet weinig, maar voor dit niveau van bouwkwaliteit verwacht je toch eerder meer te betalen. Het voorpaneel met z’n verzonken façade dat heel strak aansluit op een behuizing met een gegrafeerd HiFi Rose-logo en kunstige ventilatieopeningen, het ziet er langs alle kanten top uit.