Review: McIntosh MC451 – A wise man limits his appetites…

Aansluiten

Hoe je elk monoblok aan moet sluiten moet je als consument even goed bestuderen. De manual is niet heel onthullend. Moge het onderstaande duidelijkheid bieden.

Elk monoblok heeft twee ingangen. Voor ieder van deze ingangen kan gekozen worden tussen balanced en unbalanced gebruik, afhankelijk van hoe het signaal uit een voorversterker komt. Met de ‘amplifier mode schakelaar’ op ‘MONO’ sluit je een voorversterker aan op de ‘mono / solid state input’ (balanced of via RCA). McIntosh schrijft dat dit de meest gebruikte manier van aansluiten is. Het inkomende signaal wordt dan intern naar zowel de buizensectie als de solid state-sectie gestuurd, maar dat gaat via het ingebouwde crossover. De meeste consumenten hebben tweeweg- of driewegluidsprekers met ingebouwde filters en respectievelijk bi-wire of tri-wire terminals. De 471 is bedoeld voor bi-amping. Voor een tweewegluidspreker met bi-wire terminals sluit je de buizensectie aan op het hoog en de solid state-sectie op het laag. Een driewegluidspreker met eventueel tri-wire terminals vraagt om het verbinden van de midrange driver met de tweeter via de terminals. Beide drivers worden dan aangestuurd door de buizensectie. De terminals voor de woofer moeten NIET gekoppeld zijn met de terminals voor het hoog/mid. De solid state-sectie stuurt dan alleen de woofer aan. Dit geldt ook voor tweewegluidsprekers. De jumpers tussen de tweeter-terminal en de woofer-terminal moeten verwijderd worden.

Stel voor dat een systeem aangesloten is zoals hierboven beschreven. Dan moet je vervolgens het crossoverpunt instellen. Als dat in een tweeweg luidspreker op 300 hertz ligt, dan kun je die waarde met de regelaar instellen. Vervolgens is er een volumeregelaar voor alleen de buizensectie. Daarmee kun je dus de balans tussen laag- en hoog (tweeweg) of de balans tussen laag en het gecombineerde mid/hoog instellen (drieweg). Die balans heet de tonale balans. Voor luidsprekers met ingebouwde passieve filters is die

crossover-instelling eigenlijk overbodig, hoewel je absoluut de goede waarde moet instellen. Stel voor dat het cross-

overpunt van de luidspreker op 400 hertz ligt. Als je de crossover-regelaar op 200 hertz zet, dan ontstaat er een gat tussen de 200 en 400 hertz. De tweeter krijgt dan frequenties aangereikt vanaf 200 hertz, maar die worden door het passieve filter in de luidspreker zelf geblokkeerd. Als je de crossover-

regelaar op 600 hertz zet, dan ontstaat er een gat in het hoog tussen de 400 en 600 hertz. De woofer krijgt dan te hoge frequenties aangereikt, maar die worden geblokkeerd door het passieve filter in de luidspreker. Dus, de crossover-regeling voor luidsprekers met ingebouwde filters lijkt overbodig, maar moet wel op de juiste waarde staan. De niveauregeling voor het hoog is wel zinvol. Je kunt er de balans mee finetunen. Voor de puristen kun je, door met de crossover-regeling te tunen rondom het echte overnamepunt van de luidspreker een zeer kleine correctie realiseren op het moment dat er akoestische problemen zijn rondom de overnamefrequentie.

De crossover-regeling op de MC451 is wel zinvol als er luidsprekers zijn zonder ingebouwde filters. Mogelijkerwijs is dat het geval bij verschillende luidsprekermodellen van McIntosh zelf, hoewel de XRT2.1K ook ingebouwde passieve filters heeft. Voor luidsprekers zonder passieve filters is het ingebouwde cross-

over dus zinvol en zelfs noodzakelijk. Dan is het wel heel belangrijk om de crossover-instelling op de juiste waarde te zetten. Zo niet, dan zal de woofer of de tweeter de vernieling ingaan.

Er is nog een derde toepassing met de MC451. De ‘amplifier mode’-schakelaar kan namelijk in standje ‘separate’. Technisch gezien zijn beide versterkers binnen het MC451-chassis dan volledig gescheiden en hebben hun eigen XLR- of RCA-ingang. Als je vanuit een voorversterker (met twee uitgangen of een uitgangssplitter) aan beide ingangen tegelijk een full-range signaal aanbiedt, dan kun je twee luidsprekers aansluiten op elk monoblok. Buizengeluid in de slaapkamer en solid-state in de woonkamer. Een andere toepassing is het gebruik van een actief tweewegfilter tussen de voorversterker en de MC451. Daarmee is het mogelijk om luidsprekers aan te sturen die geen ingebouwde passieve filters hebben. Het voordeel is dat je zo’n actief filter (digitaal of analoog) exact kunt programmeren of inrichten op basis van wat de luidspreker nodig heeft aan hellingen, overnamefrequenties en fase-aanpassing.

McIntosh biedt met de bovenstaande mogelijkheden veel flexibiliteit, maar voor de consument kan dat een zoekplaatje zijn.