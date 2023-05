McIntosh komt met ML1 MKII retro-luidspreker

Net als zijn voorganger is de McIntosh ML1 MkII gemaakt van massief Amerikaans walnoothout dat met een zijdeglans fineer is afgewerkt. De luidspreker is een vierweg-variant met vijf drivers en een maximale belastbaarheid van 600 Watt.

De woofer, die een polypropyleen conus heeft met een diameter van twaalf inch, heeft een eigen afgesloten compartiment in de kast. De lage middentonen komen voor rekening van een tweetal drivers met een diameter van vier inch. De hoge middentonen worden weergegeven door een enkele driver van twee inch en de bovenkant van het frequentiebereik wordt weergegeven door een een 3/4 inch titanium dome tweeter.

De McIntosh ML1 MkII komt met een bijpassende stand, inclusief spikes en voetjes voor flexibele plaatsing. De nieuwe luidspreker met retro-uiterlijk krijgt een adviesprijs van 8.000 euro per stuk mee wisselt voor 8.000 euro per stuk van eigenaar. In juli van dit jaar moeten de eerste leveringen plaatsvinden.