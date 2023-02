McIntosh keert terug met MTH300 high-end AV-receiver

Het is bijna twintig jaar geleden dat McIntosh nog een geïntegreerde AV-receiver uitbracht. Het merk richtte zijn pijlen de afgelopen jaren op HT-vlak vooral op surroundprocessors die je moet combineren met meerkanaalseindtrappen. Maar er bleef toch nog vraag bestaan voor een alles-in-één-oplossing. De MTH300 is meteen helemaal up to date qua standaarden. Zoals hoort bij een AV-receiver anno 2023 is het voorzien van Dolby Atmos/DTS:X-ondersteuning en bezit het 8K60-klare HDMI 2.1-poorten. Op vlak van HDR-video lust de McIntosh HLG, HDR10+ en Dolby Vision. Het is uitgerust met vier HDMI-inputs en één HDMI-eARC-uitgang.

De nieuwe receiver kan rechtstreeks zeven kanalen en twee subwoofers aansturen. Dat maakt hem geschikt voor 7.2- of 5.2.2-opstellingen. Daarnaast zijn er ook twee pre-out-paren voorzien om hoogtekanalen via een aparte versterker aan te sturen. McIntosh zelf suggereert voor die rol de MI254, een 4-kanaalsversterker die in een rack kan passen. De MTH300 verwerkt dus 7.2.4 en kan op deze manier de motor zijn voor een uitgebreid surroundsysteem.

Een opmerkelijke feature zijn de jumpers net boven de luidsprekerterminals. Deze kunnen verwijderd worden zodat je voor de desbetreffende kanalen een externe versterker kunt inzetten. De ontwerpers denken dan bijvoorbeeld aan een meer high-end stereoversterker voor de linkse en rechtste speakers. Dit moet de MTH300 future-proof maken, aldus het merk.

Advertentie

Niet van de partij zijn de kenmerkende blauwe VU-meters van McIntosh. In de plaats is er centraal op het glazen voorpaneel een blauwe display geplaatst die informatie opdient over de bron en toegepaste surroundcodec. Een groen verlicht McIntosh-logo mag ook niet ontbreken.

Het slimme 3U-hoge design laat toe om het toestel los te plaatsen op een meubel of te monteren in een rack. Niet verrassend, want McIntosh is onder meer in de V.S. heel gericht op de custom install-markt. Het apparaat kan voor die redenen ook geïntegreerd worden in smarthomesystemen, zegt McIntosh. Distributeur Fine Sounds verwacht dit apparaat medio april bij de dealer voor een consumentenadviesprijs van 9.990 euro.