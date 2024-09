Review: Magico M7 – De weg naar natuurlijke weergave

Interview met Guy Boselli van Magico

Guy, jij vertegenwoordigt Magico al vanaf het begin?

“Mijn start als distributeur was zeventien jaar geleden, het was ook het begin van Magico. Het bedrijf is nu twintig jaar bezig. We gingen samen op en ontwikkelden de merknaam tot wat nu geldt als een van de beste in de wereld. Er kwam een kans om ook de distributie in de Benelux te gaan doen, met Frank Vermeylen van Very Fine Solutions als agent.”

De M7 was eerder in Europa?

“Vorig jaar november was de première in Parijs. Alon Wolf vloog over voor deze bijeenkomst en dat gaf aan hoe nauw wij samenwerken.”

Hoe veranderden de Magico-producten gedurende de afgelopen jaren?

“Heel veel. Het R&D-proces staat nooit stil. De kwaliteit van het product en van het geluid nemen steeds toe, er zijn nieuwe materialen en nieuwe softwaretools. De Magico’s waren in het begin al erg goed. De eerste set kwam lang geleden binnen en we installeerden ze aan het einde van de dag. Ik begon in de namiddag te luisteren en dat duurde tot drie uur in de nacht. Ik was op een enorme manier betrokken bij de muziek. Dat is nog steeds zo, maar het gaat momenteel een stuk verder.”

Wat zijn de sterke punten van de M7?

“Deze luidspreker was al in ontwikkeling, want Magico was bezig met de carbon fiber-techniek. Het is een vervanging van de Q7, een van de topproducten. Het idee was om de Q7 te verbeteren. Het geluid veranderde enigszins door de toepassing van carbon, want er zijn dan andere resonanties. De drivers zijn ook aangepast. De M9 bood nieuwe technologie voor de drivers. Er is meer graphene en nu een honeycomb. Heel licht en stijf en je komt veel dichter bij de ideale piston-beweging. De S3, S5, M9 en M7 introduceren die nieuwe technologie.”

De M9 heeft aparte filters.

“Dat is, los van het formaat, het belangrijkste verschil. De M7 is een passieve luidspreker en de M9 heeft een actieve cross-over tussen het laag en het hoog/midden. Je kunt de MXO ook toepassen bij alle andere Magico’s als je daar subwoofers aan wilt toevoegen. Inregelen kan met de DSP’s in de subs, maar ook met de MXO. De MXO regelt dan ook heel precies het laag van de luidspreker en uiteraard van de subwoofer. Het idee van subwoofers is niet om meer laag te krijgen, maar om beter laag te realiseren. Klanten vragen altijd waarom je subs nodig hebt. Je hebt die niet nodig. De Magico’s geven voldoende laag. Met een sub wordt het laag exacter en klinkt evenwichtiger in de ruimte.”

Hoe beschrijf je het geluid van de M7?

“Het idee is heel simpel. Het doel is om geen luidspreker in de kamer te hebben. Alon ontwikkelde deze luidspreker en de bedoeling was ook om geen kamer te hebben. Het idee is om de suggestie neer te zetten dat de musici daar zitten en voor jou spelen. Er is veel technologie nodig om dat mogelijk te maken. Daarom is er lang gewerkt aan de behuizing van de luidspreker. Het idee is om geen behuizing te hebben. Je wilt die niet horen, maar alleen de instrumenten. Alleen de drivers mogen geluid maken en niet het chassis en de rest van de behuizing. Magico heeft meetapparatuur die exact aangeeft wat er verandert als je iets wijzigt aan het chassis of de behuizing. De M7 is daarmee een van de stilste luidsprekers geworden die er is. Je hoort alleen het geluid van de track die je afspeelt. Als er muziek is met heftig laag, dan krijg je dat. Als de bass ontbreekt, dan hoor je dat ook. Het idee is om het signaal zo precies te krijgen als maar mogelijk is.”

Is er na de M9 nog ruimte voor verbetering?

“Alon werkt daar steeds aan. Evolutionair ontstane technieken zie je nu in de nieuwe S3, die daardoor een stuk zwaarder is geworden.”

Is het denkbaar dat Alon aan actieve systemen werkt, omdat die grote voordelen hebben?

“Dat zou kunnen. Uiteraard kunnen ze dat, want alle kennis is aanwezig. Het gaat er vooral om of de markt bereid is om zulke systemen te accepteren. Wie weet, we zullen het zien.”

Wat zijn je favoriete merken versterkers?

“We distribueren heel veel merken. Denk aan bijvoorbeeld Ypsilon en Soulution. Alon gebruikt die merken al jaren. Los van de power hebben we wel heel dynamische versterkers nodig. We hebben een klant die de 725 onlangs verruilde voor de nieuwe 727. Hij gaf aan dat dit de grootste verbetering is die hij ervaart. We zijn dus klaar voor de nieuwe 7-serie die verder op de High End in München wordt gepresenteerd. Ook de Ypsilon integrated is indrukwekkend. Magico draaide met die versterkers op de AXPONA Show in Chicago. Het is dezelfde sound. Snel, dynamisch en vol. Ik werkte lange tijd voor Sony en bezocht drie concerten per week. Ik snap precies welk type geluid Magico probeert te realiseren. Heb ook muziek geproduceerd in studio’s, dus ik heb enige ervaring. Veel mensen weten niet hoe echte muziek klinkt. Als je een systeem wilt beoordelen dan heb je echt ervaring nodig met livemuziek. Vooral stemmen zijn belangrijk. Die moeten natuurlijk kunnen klinken. Iedereen is in staat om te herkennen of er een echte stem klinkt.”