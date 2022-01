Review: Magico M2 – Hightech listening

Hoge investering

De Magico M2 vergt een wat hogere investering. In de internationale audiopers leeft steeds meer de vraag of dure producten de prijs en performance waard zijn die je ervoor betaalt. Het antwoord is NEE, maar vergt wel enige nuancering en is ook een vorm van generalisering. Er zijn veel redenen waarom producten duur zijn. Een belangrijke oorzaak is dat hifi tegenwoordig wat minder een commodity-artikel is en wat meer een luxe-artikel. Daar gelden de wetten van vraag en aanbod. Zolang er een doelgroep is die een half miljoen voor een setje luidsprekers aftikt, worden die producten gemaakt. Feitelijk dezelfde dynamiek die zichtbaar is in de wereld van de haute horlogerie en exotische auto’s. Het gaat ook altijd om producten die niet echt nodig zijn. Hifi is leuk, maar in essentie geen levensbehoefte. In de marketing geldt ook een wetmatigheid dat als producten duur zijn, de consument denkt dat ze ook goed zijn. De nuancering bestaat uit het feit dat sommige fabrikanten echt enorme investeringen doen in research, development en fabricagefaciliteiten. Dat resulteert dan soms ook in producten die de geluidskwaliteit een stukje opschuiven. In het licht van die betere prestaties en de enorme investeringen kan de winkelprijs voor een product terecht zijn. Maar waarom worden er dan niet meer van die producten gemaakt, zodat de prijs kan dalen? Soms is dat gewoon niet mogelijk om allerlei redenen. Er worden dan toch een beperkter aantal exemplaren gebouwd met dus een hogere prijs. Aan de andere kant zijn er kostbare high-end producten waar weinig research en technologie achter zit. Er is gewoon sprake van standaard techniek die al decennialang wordt toegepast. Zulke producten bieden nauwelijks betere prestaties. Die zijn vaak gelijk aan een product dat een twintigste van de prijs kost. Omdat zo’n product duur is denkt de consument dat het goed is.

Er wordt altijd gedacht dat audiobedrijven bolwerken zijn van high-level geavanceerde technische kennis. Zoals bij organisaties als ASML, NASA, IBM, Airbus enzovoorts. Maar bij veel audiobedrijven is er nauwelijks geavanceerde technische kennis aanwezig. Het zijn simpelweg marketingbedrijven die met technieken die al vijftig jaar bekend zijn iets bouwen in een luxe jasje voor een bizarre prijs. Die producten hoeven niet noodzakelijkerwijs slecht te zijn. Je krijgt alleen voor te veel geld te weinig prestaties. Een ander deel van de markt bestaat uit betaalbare producten die heel veel kwaliteit bieden voor een acceptabele investering. Het grappige van al dat soort bedrijven is dat ze nu pas, anno 2020, een luidspreker bouwen die het prestatieniveau benadert van zeer succesvolle en goede exemplaren uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Denk bijvoorbeeld aan JBL, Rogers en Altec. Het lastige van audio is dat het uitgeven van meer geld een grens heeft. Boven een bepaald bedrag is het nauwelijks nog mogelijk om veel betere prestaties te krijgen.