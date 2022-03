Review: Magico M2 luidsprekers revisited – de bakens (opnieuw) verzet

Magico M2

Maar met het verstrijken van de jaren is Magico doorgegaan met zijn queeste voor het beste geluid en werd daardoor ook het beoogde einddoel continu wat bijgesteld. Prachtig was vooral dat door de komst van de minder kostbare S- en later nog minder dure A-serie, de modellen ook voor minder kapitaalkrachtige muziekliefhebbers in zicht begonnen te komen. Maar zo mogelijk nog opvallender was de substantieel andere klankbalans. Want in plaats van super strak en nagelneutraal, boden deze nieuwere modellen ineens een veel zachtere, meer verfijnde en vooral tonaal meer rijke of zo u wilt kleurrijke klankbalans. Daarbij was er ook meteen meer bezieling en een diepgaander beleving die het merk ook bij andere liefhebbers op de kaart wist te zetten. Wanneer we naar het heden gaan blijken ook de modellen uit de stratosferisch geprijsde M-serie deze opvallende natuurlijkheid te bezitten, maar weet dit tot in bijna ongekende perfecte te combineren met dat hoge oplossende vermogen van de Q-serie. Zoals de nummerrangorde bij het Amerikaanse merk voorschrijft is de M2 op dit moment het kleinste model in deze ultieme reek. De toegepaste technologie is daarbij hetzelfde als bij de grotere en (nog) duurdere broers (M3, M6 en M9), hoewel die uiteraard nog verder gaan in maximale belastbaarheid, schaalgrootte en ultieme overtuigingskracht. Meteen al een mooie binnenkomer is dat deze ‘benjamin’ qua afmetingen (115,5 cm hoog, 27 cm breed en 44,6 cm diep) meteen met afstand het meest geschikt is voor de Nederlandse huiskamers. Toch blijkt klein ook maar relatief te zijn, wanneer ook deze M2 toch nog steeds 75 kilo per kast blijken te wegen. Volledig afwijkend van de andere series is dat bij de M-modellen van een monocoque behuizing gebruik wordt gemaakt die bestaat uit een combinatie van meerdere lagen koolstofvezel die samen een dikte van 3/8 inch bezitten. Deze koolstofvezel panelen worden tenslotte geplaatst in een chassis wat verder volledig bestaat uit massieve aluminium gefreesde delen. Net zoals bij de buitenschaal van een F-35 straaljager, verhogen de koolstofvezel delen in vergelijking met volledig machinaal bewerkte of geëxtrudeerde aluminium onderdelen, de structurele sterkte-gewichtsverhouding met een factor 60. Daardoor werd het mogelijk om het totale gewicht met 50 % te verminderen en konden buitenafmetingen worden gerealiseerd die 30 % kleiner zijn zonder het interne volume in gevaar te brengen. De gebogen binnen- en buitenmuren minimaliseren interne staande golven en elimineren externe diffracties. Onderhuids vormt een matrixraamwerk met drie assen en drie spanningsstangen die van voor naar achteren lopen, een extreem stijve behuizing die ongewenste resonanties en kleuringen elimineert en alle luidsprekerunits met een verbluffende resolutie en dynamiek kan laten presteren. Alle vier de luidsprekerunits in de M2 zijn akoestisch perfect geïntegreerd met behulp van Magico’s ‘Elliptical Symmetry Crossover-topologie’ (24 dB Linkwitz-Riley). Het gebruik van de ultramoderne high-end componenten van de Duitse fabrikant Mundorf ronden dit indrukwekkende totaalplaatje tenslotte tot in perfectie af.