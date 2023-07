Review: Klipsch The Sevens – Amerikanen met veel pit

Onder de loep

Om te beginnen bestaat een set The Sevens uit een master en een slave speaker. De master is voorzien van alle aansluitingen en wordt met slechts één dedicated kabel verbonden met de slave. Hiervoor levert Klipsch een speciale 4-pins kabel mee met een lengte van vier meter. Mocht deze lengte niet toereikend zijn dan is er nog een verlengkabel van twee meter in de doos met accessoires te vinden. Voordeel van deze kabel is dat alleen de master-unit verbonden hoeft te worden met het lichtnet, de slave krijgt stroom voor de ingebouwde versterker via deze dedicated kabel. Dit maakt plaatsen in de ruimte minder afhankelijk van een stopcontact in de buurt van de speaker. Om het geluid van uw televisie op te waarderen beschikken The Sevens over een HDMI ARC-ingang. Deze Klipsch-speakers zouden zodoende een prima alternatief voor een soundbar kunnen zijn. Een HDMI-kabel wordt standaard meegeleverd. Verder is voorzien in een 3,5 mm analoge mini-jack-ingang, USB en optische digitale ingangen.

Wat The Sevens extra speciaal maakt is de schakelbare analoge lijningang. De speaker is namelijk voorzien van een phonovoorversterker om een draaitafel met MM-element aan te sluiten. Een schakelaartje boven de ingang geeft je de keuze om de voorversterker wel of niet te gebruiken. Voor de nog immer groeiende groep vinyl-enthousiasten een waardevolle toevoeging die je bij actieve speakers niet vaak tegenkomt. Bluetooth 5.0 met aptX en aptX HD geeft je de mogelijkheid om draadloos muziek af te spelen. Een ethernet of wifi-optie ontbreekt, een bewuste keuze van Klipsch. Een betaalbare streamer of laptop aansluiten kan natuurlijk wel om van verschillende streamingdiensten gebruik te maken. Verder is er een lijnuitgang voor het aansluiten van een subwoofer, mocht je de laagweergave van de speakers nog extra willen ondersteunen. In de doos is verder nog een USB-kabel en een afstandsbediening te vinden. Over de gebruikte versterkertechniek vertelt Klipsch verder niet veel, behalve dat de ingebouwde versterkers speciaal ontwikkeld zijn voor deze speaker, en tweeter en woofer apart aangestuurd worden. Om de digitale signalen om te zetten naar analoog beschikken The Sevens over een 192 kHz / 24-bit DAC. Door de Klipsch Connect App te downloaden op een tablet of mobiele telefoon kun je via bluetooth verbinding maken met de speakers om bijvoorbeeld de equalizerpresets of laagweergave aan te passen aan de ruimte. De App kan eveneens dienstdoen als afstandsbediening voor het kiezen van een bron of het aanpassen van het volume. De master speaker is aan de bovenzijde voorzien van twee metalen draaiknoppen voor het kiezen van een bron en volume.