Review: KEF Reference 1 Meta – Een echte benchmark

Bescheiden formaat

De Reference Meta 1 zou je een boekenplankspeaker kunnen noemen. Qua hoogte en diepte kan dat nog kloppen, de diepte van 42 cm betekent dat je hem wellicht eerder op een stand zou plaatsen. KEF suggereert zelf de S-RF1-vloerstandaard, te koop voor 1.200 euro per paar en beschikbaar in zwart of wit.

Een uniekere eigenschap van de Reference Meta 1 is het 3-wegsontwerp. Dat kom je niet zo vaak tegen bij compactere high-endspeakers, gewoonweg omdat er meestal geen plaats is voor een woofer, midrange én tweeter. Bij KEF kan het wel, dankzij zijn Uni-Q-driver.

Dit is een coaxiale driver, wat je zou kunnen vertalen als ‘2-in-1’. De tweeter zit immers onafhankelijk opgehangen in het midden van de midrange-driver. De Uni-Q-driver is heel herkenbaar aan de opvallende waveguide in het midden. Het doet ons altijd denken aan de kwartjes van een sinaasappel. De conus daarrond beweegt onafhankelijk van het midden en verspreidt de middenfrequenties. KEF is zeker niet de enige die coaxiale designs toepast maar het Britse merk is echt wel een overtuigd lover van de technologie. Nagenoeg alle luidsprekers die het produceert bevatten zo’n Uni-Q-driver.

Een groot voordeel van Uni-Q die zich meteen laat gelden bij de Reference 1 Meta is dat het weinig plaats inneemt. Deze speaker is 3-wegs en toch is het niet groter dan de meeste 2-wegsrivalen. Belangrijker is echter dat de Uni-Q-driver zowel midden als hoge tonen uit één punt laat komen. Dat verhoogt het realismegevoel, omdat pakweg de klanken van een piano niet verdeeld zijn over drivers die over de voorkant van een speaker verspreid zijn. Er is dus een hogere fasecoherentie, met als bijkomende bonus dat een KEF doorgaans van dichterbij nog altijd goed blijft klinken. De LS50 wordt bijvoorbeeld ook vaak ingezet voor nearfield-luisteren.