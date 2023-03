Review: GoldenEar inbouwluidsprekers – Beter geluid door visie

Invisa Signature Point Source (SPS)

De laatste hier te bespreken loot aan de prettig uitgebreide GoldenEar Invisa stam is ook meteen de duurste. Qua prijs hebben we het dan over 1.499 euro per stuk en deze opmerkelijk grote en langgerekte weergever die in eerste instantie is bedoeld voor gebruik als hoofdluidspreker voor het linker-, rechter- of centerkanaal, kan ook dienen als topkwaliteit zij- of achter surround in een hoogwaardige meerkanaals thuisbioscoop. Zelfs voor een inbouw tweekanaals muzieksysteem zijn ze uitstekend geschikt. Elke Invisa SPS bevat vier 13,5 cm hoge definitie bas/midrange-drivers die erg lijken op die in de bekroonde Triton Reference. De Invisa SPS bevat ook een speciale versie van de High-Velocity Folded Ribbon Tweeter die is voorzien van een nog krachtiger magneet. Het complexe wisselfilter is uitgerust met een speciale zeer hoogwaardige polystyreenfilmcondensator voor het hoog en maakt verder gebruik van een speciale volledig gebalanceerde topologie. Samen met luidsprekerunits die zijn voorzien van geleiders die op specifieke zijn getwist, heeft alles maar één doel en dat is het leveren van de best mogelijke prestaties.

De vier 13,5 cm drivers zijn trouwens niet identiek en dekken ook niet hetzelfde frequentiebereik af. Om het afstraalgedrag van een puntbron te bereiken is bij de buitenste twee drivers hun bovenste bereik beperkt tot 500 Hz. De binnenste exemplaren nemen wel het hele bereik tot 3 kHz voor hun rekening waarna de tweeter het overneemt. Het ontwerp van het Invisa SPS-topmodel zit opvallend vol met veel soms kleine, maar wel degelijk belangrijke ontwerpdetails. Zo is er bijvoorbeeld een schakelaar om het niveau van de tweeter af te stellen, is er een magnetisch bevestigd laag profielrooster, een niet-resonerende met mineralen gevulde framestructuur, speciale klauwen voor een gemakkelijke en veilige bevestiging aan de muur en een draaibare en verstelbare tweeter om de juiste oriëntatie van de tweeter mogelijk te maken voor zowel een verticale als horizontale positionering. Tenslotte is er zelfs een unieke optionele achterbehuizing beschikbaar die is voorzien van speciaal EVA-dempingsschuim (Ethyleen Vinyl Acetaat) aan de binnenkant en opencellig schuim aan de buitenkant. Hierdoor kan worden voorkomen dat geluid doordringt in de aangrenzende kamer.