Review: ELAC Alchemy DDP-2, DPA-2 en PPA-2

Compacte high-end voor een realistische prijs

De ELAC Alchemy DDP-2 voorversterker annex DAC annex streamer, de DPA-2 stereo (tot mono brugbare) Klasse D eindversterker en de flexibele PPA-2 phonotrap die in deze recensie centraal staan zijn tijdens de High End hifi beurs in München officieel gelanceerd. Het zijn producten die ‘the stuff of legend’ eigenlijk al op voorhand in zich dragen. Hoe dat zit, en of je dat ook hoort, daar gaan we het eens uitgebreid over hebben…

Dat het in Kiel in Noord-Duitsland gevestigde ELAC de laatste jaren flink aan de weg timmert is inmiddels wel duidelijk. Ondanks dat de firma (oorspronkelijk ELECTROACUSTIC GmbH geheten) al sinds 1926 onder die naam opereert, en sinds 1948 op grote schaal zowel voor zichzelf als voor anderen hoogwaardige audioapparatuur bouwt (alle Siemens radio’s kwamen bijvoorbeeld uit de fabriek in Kiel) wist het merk in Nederland nooit echt door te breken. Iets dat met het oog op de kwaliteit van hun producten best vreemd is. Een aantal jaar geleden kwam er een grote ommezwaai in de filosofie van ELAC. Het plan werd opgevat om zich binnen hun brede assortiment nóg nadrukkelijker op het meer bereikbare prijssegment voor ‘gewone muziekliefhebbers’ te richten, maar ook om in elke prijsklasse (inclusief hun kostbare topserie Concentro) marktleider te worden in kwaliteit en prestaties. Een straffe ambitie, maar door onder andere de beroemde luidsprekerontwerper Andrew Jones te strikken lijkt die missie tot nu toe redelijk zijn vruchten af te werpen. En bij goede luidsprekers hoort goede elektronica. Daarvoor werd in 2016 niemand minder dan Peter Madnick aan de personele inventaris van het bedrijf toegevoegd.