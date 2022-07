Review: Dynaudio Contour 20i – Pure klasse

De Contour serie bestaat uit vier modellen waarvan de Contour 20i de kleinste en enige stand-mount is. De luidspreker heeft een prijs van € 2.499,- per stuk. Verder bestaat de reeks uit de 25i center speaker en de 30i en 60i vloerstaanders. De 20i meet 210 x 440 x 360 mm (BxHxD) en is daarmee best een forse jongen. De Contour 20i is een tweeweg basreflex systeem. De hiervoor gebruikte units komen uit de eigen fabriek van Dynaudio. Te beginnen met de tweeter. Dit is een verbeterde versie van de in de originele Contour gebruikte Esotar 2. De hoeken van de magneten zijn nu afgerond om de luchtstroming te verbeteren. Verder is achter de dome een Hexis geplaatst. Deze Hexis is een soort paddenstoeltje die de luchtwervelingen kanaliseert. In combinatie met een klein stukje dempingsmateriaal zorgt dit ervoor dat de vervorming omlaag gaat. De tweeter zelf is een hybride tussen de tweeter uit de Evoke serie en de duurdere Confidence en hierdoor qua prestaties bijna gelijkwaardig aan de Esotar 3. De diameter van de woofer meet 18 cm en is gemaakt van MSP, een door Dynaudio ontwikkeld materiaal dat stijfheid koppelt aan een laag gewicht. De spider achter de conus, feitelijk de ophanging van de conus, is vernieuwd en gemaakt van Nomex, een vormvast en sterk materiaal dat lucht doorlaat. Hierdoor wordt achter de conus nauwelijks druk opgebouwd en is de remmende werking minimaal, wat leidt tot goede dynamische prestaties. Door alle veranderingen moest het cross-over filter ook aangepakt worden. De i-versies hebben verder een andere interne opbouw, nieuwe demping en verstevigingen. De reflexpoort aan de achterzijde is 18 cm lang en heeft een doorsnede van 5 cm. De luidsprekerterminals zijn van het welbekende WBT en voor single-wiring uitgevoerd. De afwerking werd naar een nog hoger plan getild: de 20i is verkrijgbaar in hoogglans zwart en walnootfineer. De units zijn bevestigd in een 14 mm dikke aluminium baffle en steekt een stukje uit de kast. Tussen de stevige plaat aluminium en het gefineerde hout is een polymeer gezet om de units te ontkoppelen van de eigenlijke kast. De afwerking is perfect en het polymeer is nagenoeg onzichtbaar. De baffle zelf is overigens verkrijgbaar in zwart of naturel aluminium kleur. De afneembare fronten worden magnetisch op hun plaats gehouden en standaard wordt een set schuimstof doppen meegeleverd om, indien nodig, de reflexpoorten af te sluiten.

Opstellen

Om de Contour 20i een goede werkplek te geven komen mijn met zand gevulde Sound Organisation stands uit de berging. Met een hoogte van zestig centimeter brengt dat de tweeter van de speakers op oorhoogte. Propjes Blu Tack zorgen voor de koppeling van de speaker met de stand. De afstand tot de achterwand is ongeveer vijftig centimeter en op ruime afstand van de zijwanden. Na wat experimenteren geeft heel licht indraaien het mooiste weergave-resultaat. Voor de aansturing van de luidsprekers maak ik gebruik van mijn referentieset. Als kloppend hart een Devialet 220 Pro versterker. Bronnen zijn een Bluesound Vault Gen2, een Funk Vector draaitafel met Shelter 301 element en streaming via Roon, rechtstreeks vanuit het netwerk naar de Devialet. Voor het netwerk maak ik gebruik van een Bonn N8 switch met Silent Angel externe voeding. Kabels zijn allemaal van het Schotse Atlas Cables: Superior netsnoeren, Mavros Streaming Grun en Hyper netwerkkabels, Mavros Ultra digitale coax en Ascent Grun luidsprekerkabels. In de meterkast een aparte audiogroep met AHP-klankmodule en koperen zekering.

Genieten

Splinternieuwe luidsprekers hebben echt even nodig om tot volle wasdom te komen. Daarom wordt er de eerste week niet serieus naar de Contour 20i geluisterd. Ze mogen rustig loskomen met acht uur per dag internetradio en ’s avonds wat harder werken bij het bekijken van films en series. Wat gelijk opvalt is, door het lagere rendement ten opzichte van mijn Audiovector R3 Arreté speakers, dat de volumeknop van mijn Devialet 220 Pro versterker wat meer opengedraaid moet worden om het gewenste luisterniveau te realiseren. Een versterker met een beetje vermogen is wel wenselijk. Een andere aangename verrassing is de hoeveelheid details die de tweeter laat horen. Zonder er echt de aandacht op te vestigen hoor ik soms geluidjes die me eerder nooit opvielen. Na een ruime week spelen wordt het tijd om er eens lekker voor te gaan zitten, met een tablet in de aanslag om aantekeningen te maken. Een inmiddels gouwe ouwe is het album ‘Chan Chan’ van de Buena Vista Social Club. Al direct bij het titelnummer laat de Dynaudio Contour 20i horen uit het goede hout gesneden te zijn. Kenmerkend voor een goede stand-mount speaker is het gemak waarmee een brede en diepe soundstage opgebouwd wordt. De 20i vormt daarop geen uitzondering, sterker nog, ze doen het bovengemiddeld goed. De opnameruimte wordt moeiteloos in mijn woonkamer geprojecteerd. Alle instrumenten hebben een eigen plek in de ruimte, waarbij vooral de trompet en stemmen eruit springen. De verschillende stemmen blijven op elk moment los van elkaar te volgen. De trompet klinkt levensecht en de prachtige tweeter zorgt ervoor dat er wel de felheid is van het instrument is, maar dat scherpte gelukkig ontbreekt. De tweeter zorgt er ook voor dat details fraai weergeven worden, maar met veel meer rust dan de supersnelle allesonthullende bandtweeter van de normaal door mij gebruikte Audiovector R3 Arreté luidspreker. Dit maakt luisteren naar deze Contour 20i een ontspannende bezigheid zonder dat je het gevoel krijgt details te missen. De diverse instrumenten klinken heel natuurlijk en vloeiend en de muzikale samenhang is top. Nog niet zo stokoud als de mannen van de Buena Vista Sociale Club maar wel op leeftijd, zijn de leden van De Dijk. Doorleefd en authentiek is denk ik de beste omschrijving voor de stem van zanger Huub van der Lubbe. Op het album ‘De Blauwe Schuit’ staat het nummer Gaat deze trein nog terug, dat bijzonder goed opgenomen is. Een uitdaging qua weergave, zoals bijvoorbeeld de stokken die op rand van de snaredrum tikken. De Contour 20i heeft er geen enkele moeite mee, je hoort onmiskenbaar het verschil tussen het hout van de trommelstokken en de metalen rand van de snaredrum. Daar komt nog bij dat het ritmisch superstrak blijft. Naast de eerdergenoemde kwaliteit van de tweeter stelt de laagweergave ook niet teleur. Een understatement, de snaren van de bas snorren en knorren dat het een lieve lust is. Het klinkt vol, doortekend en met veel nuance. Er is een heerlijke muzikale flow en de sfeer van het nummer wordt goed gevangen. Door naar iets meer opzwepends en complexer.

Advertentie

Het juiste karakter

Earth, Wind and Fire mag aan de bak met het nummer Star, een 24 bit / 48 kHz MQA-versie via streamingdienst Tidal. Missie geslaagd, het swingt de pan uit. De verschillende stemmen liggen dicht bij elkaar en mengen perfect zonder een brij te worden. Het stereobeeld is breed. Ondanks de drukke mix waarin heel veel gebeurt kun je de individuele instrumenten prima volgen. Focus je bijvoorbeeld op de beatring, en je merkt dat deze gemakkelijk het hele nummer hoorbaar blijft. De batterij aan blazers knettert er lekker op los. Er is power, pit en de juiste hoeveelheid aan klankkleur van de koper-instrumenten. Vanwege de manier waarop deze Dynaudio Contour 20i met live-opnames omgaat selecteer ik het nummer Gravity van John Mayer, dat op het album ‘Where The Light Is, Live in Los Angeles’ staat. Zoals verwacht weet de Contour 20i de opnameruimte weer perfect terug te vertalen naar mijn woonkamer. Opvallend is hoe goed de interactie met de verschillende mensen in het publiek te volgen is. Niet alleen de mensen die vooraan staan zijn hoorbaar maar ook degenen die veel verder naar achter staan. John en zijn gitaar staan vooraan in het beeld. Het geheel klinkt dynamisch en met veel power. Voor mij persoonlijk zouden de felle tikken op het bekken iets puntiger mogen zijn en de gitaarsolo wat ‘smeriger’. Het klinkt voor mij een fractie te netjes. Voordeel is wel dat langer luisteren naar muziek dan nooit een vermoeiende bezigheid wordt. De drums hebben kracht en de basdrum klinkt strak, het zo kenmerkende geluid van het Hammond-orgel is duidelijk hoorbaar, met het juiste karakter. Na het tenenkrommend slecht gepresenteerde songfestival-optreden, waarbij alleen Laura Pausini’s zang technisch overeind bleef, kan ik het niet laten haar oude hit La Solitudine te luisteren. Haar stem klinkt fantastisch, warm en uitgesproken. Wanneer ze ‘gas’ geeft hoor je de jeugdigheid in haar stem en neemt een stukje hardheid het over van de warmte. De speakers weten daar uitstekend mee om te gaan en het blijft prettig luisteren.

Duidelijk voelbaar

Als het gaat om uitgesproken stemmen dan kun je niet om Frank Sinatra heen. Op de harddisk van mijn Bluesound Vault staat een fraaie 24 bit / 192 kHz MQA-versie van het nummer Close To You, net als bij Laura Pausini klinkt zijn stem, weergegeven via de Contour 20i prachtig. Frank staat één op één in mijn woonkamer voor me te zingen, dit is echt genieten. Het fraaie vioolspel in de achtergrond levert een extra bijdrage aan dit kippenvelmoment. Om in deze bubbel te blijven luister ik, eveneens in highres MQA, het duet I (Who Have Nothing) van Roberta Flack en Donny Hathaway. Het gepresenteerde beeld is breed en diep en reikt tot ver buiten de speakers. De klappen op de basdrum zijn stevig en doortekend. Donny en Roberta klinken perfect samen, de urgentie van het lied is duidelijk voelbaar. Over urgentie gesproken, tijdens een bezoek aan een vriend werd ik geattendeerd op het album ‘A Beautiful Time’ van Willie Nelson. Uitgekomen op zijn 89ste verjaardag. Via streamingdienst Tidal is een 24 bit / 48 kHz MQA-versie beschikbaar. Luisterend naar het nummer I’ll Love You Till The Day I Die word ik geraakt door de prachtige weergave van de breekbare maar toch krachtige stem van Willie. De gitaar wordt met speels gemak weergegeven. Het snarenspel is prachtig en de subtiele echo op de stem is duidelijk hoorbaar. Je hoort de leeftijd er duidelijk in terug, wat de muziek extra lading geeft en mij een melancholisch gevoel geeft. Wat een rust, gemak en authenticiteit! Deze Countour 20i lijkt gemaakt voor dit soort muziek. Om niet in een al te verdrietige sfeer de luistersessie te eindigen nog even wat stukken van de OST van de nieuwe Top Gun Maverick film. Het Top Gun Anthem laat de typische Hans Zimmer-sound horen en doet me denken aan de muziek uit de film Gladiator, die ook van zijn hand afkomstig is. Het laag gaat zeer diep en blijft, zelfs wanneer het volume flik omhooggaat, erg strak en gecontroleerd. Daarachter de violen en elektrische gitaar. Wanneer de muziek naar en climax gaat en de koperblazers krachtig inzetten word ik bijna uit mijn stoel geblazen. ‘Kamervullend’ is het juiste woord en een subwoofer lijkt me in niet al te grote luisterruimtes overbodig.

Conclusie

Hoe de oorspronkelijke Contour 20 klonk weet ik niet, maar dat de 20i een uitstekende luidspreker is weet ik wel. Dynaudio zet een speaker neer die qua prestaties op zeer hoog niveau staat. De Esotar 2 tweeter klinkt subtiel, zeer gedetailleerd en smooth. Luistermoeheid zal nooit aan de orde zijn. De laagweergave is strak, dynamisch en doortekend en gaat dieper dan je op basis van de kastinhoud zou verwachten. Het uiterlijk en de afwerking staan op een heel hoog plan, de Contour 20i straalt pure klasse uit. Dynaudio laat eens te meer zien een luidsprekerfabrikant te zijn die meedraait in de topklasse!