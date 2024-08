Oude app terugbrengen geen optie voor Sonos

De vernieuwde Sonos-app zorgt voor allerlei problemen. Niet alleen ontbraken er veel functies, ook is de stabiliteit ver te zoeken. De CEO van Sonos, Patrick Spence, heeft eerder al zijn excuses aangeboden en een roadmap gepresenteerd met app-updates voor de komende maanden. Sonos heeft zelfs toekomstige producten uitgesteld om de volledige focus op het verbeteren van de app te hebben. Een andere optie die veelvuldig werd besproken, niet alleen door consumenten maar ook intern bij Sonos, was het opnieuw uitbrengen van de oude app.

Oude app van Sonos komt niet terug

Patrick Spence heeft daar nu op gereageerd via Reddit (via Bright). Ook hij had graag gezien dat de oude Sonos S2-app teruggebracht zou worden. Helaas blijkt dat inmiddels niet meer mogelijk. Het gaat bij Sonos echt om een ecosysteem en niet alleen een app. Ook de speakers zelf krijgen firmware-updates en dus was het niet meer mogelijk om de oude app ineens uit te brengen zonder ook de speakers weer opnieuw van een oude firmware-update te voorzien. Dat was helemaal garantie voor chaos geworden. Voorlopig blijft Sonos dus alles op alles zetten op de nieuwe app verder te verbeteren. Laten we hopen dat Sonos hier snel in weet te slagen, want dit brengt niet alleen gigantische imagoschade voor het merk teweeg, consumenten zitten nog steeds met speakers die maar half werken of niet kunnen gebruiken zoals ze zelf willen door het ontbreken van functies.