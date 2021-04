Review: Bowers & Wilkins PI7 – draadloze oortjes met Britse hifi-roots

Bowers & Wilkins PI7

Bowers & Wilkins is naast een van de grootste luidsprekerbouwers ter wereld ook een gerespecteerde ontwerper van hoofdtelefoons. Daarom was het best wel gek dat het Britse merk nog geen volledige draadloze oortjes had. Vooral als je rekening hield met hoeveel rivaliserende merken ze net wél op de markt brachten. Maar die achterstand loopt Bowers & Wilkins nu makkelijk in met twee producten, de PI5 en de PI7. Beide modellen zijn volledig draadloze oortjes (ook: TWS) die zowel met je smartphones als elkaar via Bluetooth verbinden. Zoals alle TWS-toestellen krijg je er een case bij die een dubbele rol speelt: het beschermt de oortjes als je ze niet gebruikt en het laadt ze op.

In deze review bekijken we de PI7, draadloze oortjes die de nieuwste technologieën inzetten om de concurrentie aan te gaan met de allerbeste in-ears op de markt. Een belangrijke feature is noise-cancelling, waardoor de Bowers & Wilkins PI7 nog beter geschikt is voor gebruik onderweg. Of als je thuis werkt met luidruchtige huisgenoten of een manisch klussende buur.

Dit zijn zonder twijfel premium producten, getuige ook het prijskaartje van 399 euro dat aan de PI7’s bengelt. Daarmee positioneert Bowers & Wilkins zich resoluut bovenaan in het segment, net zoals andere luxe-oortjes van merken als Bang & Olufsen of Devialet. De meeste mainstream-merken zitten echter een stukje lager qua prijs. Bowers & Wilkins heeft echter wel een aantal unieke eigenschappen bedacht die de meerwaardezoeker moeten overtuigen.