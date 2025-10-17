Nieuws

Bowers & Wilkins introduceert Frost Blue-afwerking voor de Px7 S3 hoofdtelefoon

17 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
Untitled

Toe aan een nieuw kleurtje? Fabrikant Bowers & Wilkins introduceert de Frost Blue-afwerking voor zijn Px7 S3 koptelefoon.

Px7 S3 Bowers Wilkins

Het Britse audiomerk Bowers & Wilkins introduceert de Frost Blue-afwerking voor zijn Px7 S3 draadloze hoofdtelefoon. De Px7 S3 werd gelanceerd in april 2025 binnen de premium hoofdtelefooncategorie van Bowers & Wilkins . Het model biedt de volgende stap in prestaties, comfort en stijl van Bowers & Wilkins, en dat tegen een toegankelijke prijs. Bij de release was de hoofdtelefoon verkrijgbaar in de uitvoeringen Anthracite Black, Indigo Blue en Canvas White. Daar wordt nu Frost Blue aan toegevoegd. In april 2025 is door ons al over de Px7 S3 bericht (link) en lees ook vooral onze review.

Hieronder volgen in het kort nog de belangrijkste specificaties en eigenschappen:

  • Een volledig nieuw ontwerp en profiel dat zorgvuldig is ontwikkeld voor comfortabel en langdurig luisteren
  • Premium over-ear draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking
  • Twee 40mm dynamische full-range drivers met biocellulose
  • Bluetooth 5.3
  • Audio codecs: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC en SBC
  • DSP (Digital Signal Processing) voor een 24-bits / 96 kHz geluidskwaliteit
  • Aansluiting: 3.5 mm en USB-C
  • Een batterijduur van 30 uur bij ingeschakelde ruisonderdrukking
  • Met de Music-app van Bowers & Wilkins (voor iOS en Android) te configureren en te bedienen.

Prijs en beschikbaar

De nieuwe Px7 S3 Frost Blue uitvoering is vanaf 15 oktober 2025 verkrijgbaar via bowerswilkins.com en geselecteerde wederverkopers voor 429 euro. De hoofdtelefoon wordt geleverd met een draagtas en twee kabels (USB-C naar 3.5mm stereo jack audiokabel en een USB-C naar USB-C kabel).

Reacties (0)

Lees meer

Nonnas Entertainment
Nieuws Tips en advies Entertainment Films en series 09 mei 2025

Streamingtips #19 – The Seat, Nonnas en De Verraders

09 mei 2025
xiaomi-51 Smarthome
Nieuws Smarthome Badkamer Huishoudelijke apparaten Keuken 24 september 2025

Xiaomi komt met flink scala aan smarthome- en huishoudapparaten

24 september 2025
Nest Thermostat kleuren Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 28 april 2025

Google brengt geen nieuwe Nest-thermostaten meer uit in Europa

28 april 2025
Samsung AI
ADV
Gesponsord Smarthome Algemeen 13 september 2025

“Samsung AI maakt het leven niet alleen makkelijker, maar ook leuker” (ADV)

13 september 2025
Dreame Cyber X Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten Tuin en terras 05 september 2025

Ook Dreame laat traplopende robotstofzuiger zien tijdens IFA 2025

05 september 2025
Yashica City 200 product with background_pink Create
Digital Movie Reviews Create 10 september 2025

Review: Yashica City 200 – Point to shoot voor generatie Z

10 september 2025
Oppo A5 Pro 5G Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 08 april 2025

Oppo A5 Pro 5G: smartphone kan tegen een stootje

08 april 2025
Arendal Sound Audio
Achtergrond Audio Luidsprekers 06 september 2025

Brandstory: Arendal Sound – “David vs de Goliaths van de audiowereld”

06 september 2025