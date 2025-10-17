Bowers & Wilkins introduceert Frost Blue-afwerking voor de Px7 S3 hoofdtelefoon

Het Britse audiomerk Bowers & Wilkins introduceert de Frost Blue-afwerking voor zijn Px7 S3 draadloze hoofdtelefoon. De Px7 S3 werd gelanceerd in april 2025 binnen de premium hoofdtelefooncategorie van Bowers & Wilkins . Het model biedt de volgende stap in prestaties, comfort en stijl van Bowers & Wilkins, en dat tegen een toegankelijke prijs. Bij de release was de hoofdtelefoon verkrijgbaar in de uitvoeringen Anthracite Black, Indigo Blue en Canvas White. Daar wordt nu Frost Blue aan toegevoegd. In april 2025 is door ons al over de Px7 S3 bericht (link) en lees ook vooral onze review.

Hieronder volgen in het kort nog de belangrijkste specificaties en eigenschappen:

Een volledig nieuw ontwerp en profiel dat zorgvuldig is ontwikkeld voor comfortabel en langdurig luisteren

Premium over-ear draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking

Twee 40mm dynamische full-range drivers met biocellulose

Bluetooth 5.3

Audio codecs: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC en SBC

DSP (Digital Signal Processing) voor een 24-bits / 96 kHz geluidskwaliteit

Aansluiting: 3.5 mm en USB-C

Een batterijduur van 30 uur bij ingeschakelde ruisonderdrukking

Met de Music-app van Bowers & Wilkins (voor iOS en Android) te configureren en te bedienen.

Prijs en beschikbaar

De nieuwe Px7 S3 Frost Blue uitvoering is vanaf 15 oktober 2025 verkrijgbaar via bowerswilkins.com en geselecteerde wederverkopers voor 429 euro. De hoofdtelefoon wordt geleverd met een draagtas en twee kabels (USB-C naar 3.5mm stereo jack audiokabel en een USB-C naar USB-C kabel).